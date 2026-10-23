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Freiburg x Bayern de Munique: tudo o que você precisa saber sobre o jogo pela Bundesliga

Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane

Prévia completa de Freiburg x Bayern de Munique pela Bundesliga, em confronto entre o terceiro e o primeiro colocados. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e muito mais.

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Bundesliga - Rodada 7
Europa-Park Stadion

Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 11h30 EST e às 15h30 GMT.

Bayern encara seu primeiro grande teste na Bundesliga

Duas derrotas consecutivas tiraram um pouco do brilho do início de temporada do Freiburg, mas a equipe ainda representará um teste importante para o líder Bayern de Munique, que joga fora de casa no domingo.

Freiburg perde a liderança

A derrota para o Bayer Leverkusen em seu último jogo pela Bundesliga tirou o Freiburg da liderança da tabela. No meio da semana, a equipe também perdeu para o Monaco pela Liga Conferência Europa. O time de Julian Schuster não termina uma partida sem sofrer gols desde 12 de setembro, mas pode apostar em suas chances de marcar contra uma defesa do Bayern que foi vazada nos últimos quatro jogos.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

O ataque goleador do Bayern é sempre uma ameaça

Um dos favoritos à Bola de Ouro, Harry Kane voltou a mostrar seu faro de gol pelo Bayern: marcou e deu uma assistência no empate por 2 a 2 com o Arsenal pela Champions League no meio da semana. Foi seu 16º gol na carreira contra o Arsenal. Em seu último jogo pela Bundesliga, o Bayern venceu o Leipzig por 6 a 1, embora, curiosamente, essa tenha sido sua única vitória nas últimas quatro partidas, considerando todas as competições. Luis Diaz marcou três gols naquele jogo e depois foi substituído. Contra o Arsenal, entrou durante a partida e também saiu de campo perto do fim. Naturalmente, sua participação neste confronto é bastante incerta.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • Harry Kane soma 16 gols nesta temporada por clube e seleção e marcou nos últimos três confrontos com o Freiburg.
  • Jamal Musiala é um desfalque de longa duração para o Bayern.
  • O Freiburg sofreu gols nos últimos 27 confrontos com o Bayern.
  • O Freiburg venceu seus últimos cinco jogos em casa.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Freiburg x Bayern de Munique

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
page.match.formation.title
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
Freiburg

Time titular

Bayern de Munique

Técnico

  • J. Schuster
  • V. Kompany

O Freiburg não contará com Florent Muslija, Bruno Ogbus e Berkay Yilmaz, todos lesionados. Julian Schuster não tem suspensões com que se preocupar, e as informações sobre a provável escalação serão atualizadas mais perto do início da partida.

O Bayern de Munique não contará com Jamal Musiala e Tarek Buchmann por lesão. Vincent Kompany não tem preocupações com suspensões, mas a situação física do elenco poderá ser atualizada antes do fim de semana, após o jogo da Champions League no meio da semana.

Momento das equipes

SCF

SCF - Sequência

LUZ
V4-2
S04
V2-1
JAB
V3-2
B04
D2-1
ASM
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCB

FCB - Sequência

FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
20/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Freiburg chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Antes disso, após empatar com o Eintracht Frankfurt, venceu Schalke 04 e Jablonec em sequência. Nessas cinco partidas, o Freiburg marcou 12 gols e sofreu nove.

O Bayern de Munique registrou duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League. Antes disso, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga. O Bayern marcou 20 gols nessas cinco partidas e sofreu oito, números que refletem tanto sua força ofensiva quanto as falhas ocasionais na defesa.

Histórico do confronto

Confrontos

FreiburgEmpateBayern de Munique
0
1
4
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
7Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em abril de 2026, quando o Bayern venceu por 3 a 2 no Europa-Park Stadion, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos, o Bayern venceu quatro vezes e houve um empate, com 19 gols marcados contra nove do Freiburg. O único ponto conquistado pelo Freiburg nessa sequência veio do empate por 2 a 2 na Allianz Arena, em março de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
6420225+1714
V
E
V
V
E
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
E
E
V
V
V
3
FreiburgFreiburgSCF
6411156+913
D
V
E
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
V
V
V
E
V
5
MainzMainzM05
63121410+410
V
D
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
V
D
E
D
V
7
LeipzigLeipzigRBL
63031611+59
D
V
D
V
D
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
E
E
V
E
V
9
HamburgoHamburgoHSV
6303615-99
V
V
V
D
D
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
D
E
D
E
V
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
V
D
E
V
D
12
ColôniaColôniaKOE
6213811-37
D
V
D
E
D
13
StuttgartStuttgartSTU
6204810-26
D
V
D
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
V
D
D
V
D
15
SchalkeSchalkeS04
612347-35
D
D
E
V
E
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
E
D
V
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
E
V
D
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
6006820-120
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique ocupa atualmente o primeiro lugar, enquanto o Freiburg está em terceiro.

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