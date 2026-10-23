Bundesliga - Rodada 7 25 de out. de 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 11h30 EST e às 15h30 GMT.

Bayern encara seu primeiro grande teste na Bundesliga

Duas derrotas consecutivas tiraram um pouco do brilho do início de temporada do Freiburg, mas a equipe ainda representará um teste importante para o líder Bayern de Munique, que joga fora de casa no domingo.

Freiburg perde a liderança

A derrota para o Bayer Leverkusen em seu último jogo pela Bundesliga tirou o Freiburg da liderança da tabela. No meio da semana, a equipe também perdeu para o Monaco pela Liga Conferência Europa. O time de Julian Schuster não termina uma partida sem sofrer gols desde 12 de setembro, mas pode apostar em suas chances de marcar contra uma defesa do Bayern que foi vazada nos últimos quatro jogos.

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O ataque goleador do Bayern é sempre uma ameaça

Um dos favoritos à Bola de Ouro, Harry Kane voltou a mostrar seu faro de gol pelo Bayern: marcou e deu uma assistência no empate por 2 a 2 com o Arsenal pela Champions League no meio da semana. Foi seu 16º gol na carreira contra o Arsenal. Em seu último jogo pela Bundesliga, o Bayern venceu o Leipzig por 6 a 1, embora, curiosamente, essa tenha sido sua única vitória nas últimas quatro partidas, considerando todas as competições. Luis Diaz marcou três gols naquele jogo e depois foi substituído. Contra o Arsenal, entrou durante a partida e também saiu de campo perto do fim. Naturalmente, sua participação neste confronto é bastante incerta.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Harry Kane soma 16 gols nesta temporada por clube e seleção e marcou nos últimos três confrontos com o Freiburg.

Jamal Musiala é um desfalque de longa duração para o Bayern.

O Freiburg sofreu gols nos últimos 27 confrontos com o Bayern.

O Freiburg venceu seus últimos cinco jogos em casa.

Notícias das equipes e elencos

O Freiburg não contará com Florent Muslija, Bruno Ogbus e Berkay Yilmaz, todos lesionados. Julian Schuster não tem suspensões com que se preocupar, e as informações sobre a provável escalação serão atualizadas mais perto do início da partida.

O Bayern de Munique não contará com Jamal Musiala e Tarek Buchmann por lesão. Vincent Kompany não tem preocupações com suspensões, mas a situação física do elenco poderá ser atualizada antes do fim de semana, após o jogo da Champions League no meio da semana.

Momento das equipes

O Freiburg chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Antes disso, após empatar com o Eintracht Frankfurt, venceu Schalke 04 e Jablonec em sequência. Nessas cinco partidas, o Freiburg marcou 12 gols e sofreu nove.

O Bayern de Munique registrou duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League. Antes disso, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga. O Bayern marcou 20 gols nessas cinco partidas e sofreu oito, números que refletem tanto sua força ofensiva quanto as falhas ocasionais na defesa.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em abril de 2026, quando o Bayern venceu por 3 a 2 no Europa-Park Stadion, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos, o Bayern venceu quatro vezes e houve um empate, com 19 gols marcados contra nove do Freiburg. O único ponto conquistado pelo Freiburg nessa sequência veio do empate por 2 a 2 na Allianz Arena, em março de 2024.

Classificação

Na tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique ocupa atualmente o primeiro lugar, enquanto o Freiburg está em terceiro.