Freiburg x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (29), pela 29ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta sexta-feira (29), às 15h30 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Freiburg x Bayer Leverkusen DATA Sexta-feira, 29 de maio de 2020 LOCAL Schwarzwald-Stadion - ALE HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota na última rodada para o por 4 a 1, o Leverkusen busca a recuperação após cair para a quinta posição da Bundesliga, com 53 pontos.

Para o duelo, a equipe segue sem contar com o capitão Lars Bender, com uma lesão no pé.

Por outro lado, o Freiburg aparece na oitava posição com 38 pontos, e busca a primeira vitória desde a retomada da Bundesliga (dois empates e uma derrota).

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Weiser, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven; Bellarabi, Havertz, Diaby.

Provável escalação do Freiburg: Schwolow; Schmid, Koch, Gulde, Gunter; Sallai, Abrashi, Hofler, Grifo; Waldschmidt, Holer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FREIBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 0 x 1 Bundesliga 23 de maio de 2020 Eintracht 3 x 3 Freiburg Bundesliga 26 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Freiburg x Monchengladbach Bundesliga 5 de junho de 2020 15h30 (de Brasília) Wolfsburg x Freiburg Bundesliga 13 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

BAYER LEVERKUSEN

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 1 x 3 Leverkusen Bundesliga 23 de maio de 2020 Leverkusen 1 x 4 Wolfsburg Bundesliga 26 de maio de 2020

Próximas partidas