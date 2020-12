Freguês de Zidane, Sevilla pode marcar pior momento do francês no Real Madrid

O duelo de sábado (5) pode fazer o treinador se afundar ainda mais no time merengue

O próximo jogo do , em qualquer outro momento do time, seria um alívio para Zinedine Zidane. Mas, desta vez, o , grande freguês do treinador francês, pode ser o time que vai colocá-lo em seu pior momento à frente dos Blancos. E é confronto direto na tabela da .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Correndo risco de não se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões e bambeando no Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem dias decisivos pela frente. O próximo compromisso é contra o Sevilla, pela La Liga. O time rojiblanco, junto de e , o time rojiblanco é o que mais sofreu derrotas para Zidane no comando do clube merengue.

Mais times

Somando todas as competições em que já se enfrentaram durante as duas passagens do treinador, são dez jogos, e Zidane levou a melhor em sete deles, além de empate e apenas duas derrotas. Agora, porém, o Real do Zidane já não é mais o mesmo.

Depois de empatar com e perder para e Valência, os merengues chegaram a três jogos sem vitória pelo Campeonato Espanhol - isso sem contar o revés contra o na Champions - e, com isso, Zidane pode chegar a uma marca negativa à frente do time.

Em nenhum momento em seus 247 jogos comandando o Real Zidane teve quatro jogos seguidos sem vitória na La Liga. E agora esse marco pode acontecer justamente para o Sevilla, clube contra o qual tem um bom retrospecto e 73,3% de aproveitamento.

Zidane, ao mesmo tempo que recnhece a dificuldade e o mento ruim, também se mostrou confiante para o duelo: "Claro [que é seu pior momento no banco do Real], tivemos alguns momentos difíceis, hoje é o mesmo. Pode ser o mais forte, mas estou pensando no positivo. Amanhã é outra grande oportunidade e queremos mostrar que somos uma boa equipe".

E pior do que "somente" o marco que pode ser alcançado, é a má fase do time de Zidane, que não vem jogando bem e começa a se preocupar e precisar dos resultados nas duas competições em que disputa. Na Champions, precisa ganhar para se classificar e, no Espanhol, precisa pontuar para não se afastar do topo da tabela - são sete pontos a menos que a líder Real Sociedad e seis a menos do que o vice , que tem um jogo a menos.

Este momento delicado, inclusive, faz com que, pela primeira vez, o trabalho de Zidane como treinador do Real passe a ser questionado, mesmo com diversos títulos conquistados com o time - inclusive três de Liga dos Campeões. E, por ora, são justamente os trunfos do francês que parecem mantê-lo no cargo, enquanto o nome de Julen Lopetegui começa a surgir na imprensa espanhola.

O duelo contra o Sevilla será neste sábado (5), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, casa do atual quinto colocado do Espanhol. Apenas um ponto atrás do Real, se vencer, o Sevilla passa na frente do adversário na tabela.