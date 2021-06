Fred vê seleção brasileira preparada para a Copa do Mundo: "patamar avançado"

Volante elogia adversários sul-americanos e foca em chegar na final da Copa América

Novidade de Tite nos últimos jogos da seleção brasileira, o volante Fred, do Manchester United, exaltou a campanha que a equipe vem fazendo nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador vê a Canarinho preparada e exalta o "patamar" da Seleção

"Com certeza, sim, está preparada. Somos uma grande equipe, temos grandes jogadores, treinador, comissão técnica, que está fazendo um grande trabalho. Se a Copa fosse hoje, a seleção estaria preparada. Estamos num patamar avançado. Depois da Copa (da Rússia), Tite já iniciou o trabalho de reconstrução visando a próxima Copa. Vem fazendo um grande trabalho. Procura dar oportunidade para muitos jogadores, muitos passaram e muitos continuaram".

Fred também elogiou a qualidade dos adversários sul-americanos e demonstrou foco na Copa América.

"A Europa tem grandes equipes, mas aqui também. Você joga com equipes difíceis como Argentina e Uruguai. Quando enfrenta equipe menor, é muito difícil de jogar. Contra o Brasil, jogam na defesa e saem no contra-ataque. É um trabalho que vem sendo muito bem feito aqui, temos que fazer o melhor, estamos focados na Copa América. Temos condições de chegar na final, ser campeão".

A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (17), diante do Peru, no estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do grupo B da Copa América. Na estreia da competição, os comandados de Tite venceram a Venezuela por 3 a 0.