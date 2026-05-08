Fred Rutten ou Dick Advocaat na Copa do Mundo? A Federação de Curaçao esclarece a situação

A Federação de Futebol de Curaçao decidiu que Fred Rutten comandará a seleção durante a Copa do Mundo, segundo o jornal De Telegraaf. Com isso, a federação não atende ao desejo de alguns patrocinadores e jogadores da seleção, que gostariam de ver Dick Advocaat de volta ao comando.

No final de fevereiro, Rutten assumiu as funções de Advocaat, que teve de se afastar do cargo por motivos pessoais. Rutten teve que preparar sua equipe para a Copa do Mundo do próximo verão.

A equipe de Advocaat se classificou no final de 2025 pela primeira vez para a fase final do torneio, tornando-se assim o menor país de todos os tempos a se classificar para uma fase final da Copa do Mundo. Neste verão, Curaçao enfrentará a Alemanha, a Costa do Marfim e o Equador.

Na preparação para a Copa do Mundo, Rutten já treinou duas vezes com sua equipe, com pouco sucesso. Durante a recente janela de jogos internacionais, a equipe perdeu por 2 a 0 para a China e por nada menos que 5 a 1 para a Austrália.

Após esses resultados decepcionantes, o presidente da federação, Gilbert Martina, soube que jogadores da seleção e patrocinadores, incluindo a Corendon, gostariam de ir para a Copa do Mundo com Advocaat, especialmente agora que a situação pessoal de Advocaat está um pouco melhor. Foi o que Johan Derksen contou esta semana no programa Vandaag Inside.

A federação convocou, portanto, uma reunião da diretoria para discutir a situação. Nela, foi decidido que Rutten irá normalmente para a Copa do Mundo. O desejo de alguns jogadores da seleção e patrocinadores não será, portanto, atendido.

"Fred Rutten representará Curaçao como técnico da seleção durante a Copa do Mundo. A decisão da Federação de Futebol de Curaçao (FFK) não se baseia apenas no desejo dos jogadores e patrocinadores, mas está prevista nos estatutos da FFK", confirma Martina ao jornal De Telegraaf. Isso também confirma que o retorno de Advocaat era um desejo sincero de alguns jogadores e patrocinadores.