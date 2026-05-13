Fred Rutten foi forçado a sair da seleção de Curaçao? Bacuna dá uma resposta sincera

Leandro Bacuna relembra os últimos dias com sentimentos contraditórios. Em entrevista à ESPN, o capitão de Curaçao conta que houve muita agitação em torno da saída de Fred Rutten e do retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção. No entanto, o que prevalece nele agora é o alívio, já que a situação se esclareceu.

Nos últimos tempos, a mídia sugeriu que não havia apoio suficiente para Rutten dentro do grupo de jogadores, o que o levou a deixar o cargo de técnico com relutância. Pouco depois, Advocaat voltou.

Segundo Bacuna, porém, não houve qualquer tipo de pressão para que Rutten se afastasse. “A federação decidiu inicialmente continuar com o Fred e nós apoiávamos totalmente o Fred naquele momento. Mas então houve uma reviravolta.”

O conselho de jogadores voltou então a conversar com Rutten, após o que o próprio treinador tirou suas conclusões. “Ainda tivemos uma conversa com o Fred, e ele mesmo decidiu deixar o cargo de técnico da seleção”, afirmou Bacuna. O próprio Rutten indicou que, devido a toda a agitação em torno de um possível retorno de Advocaat, não havia mais “um ambiente de trabalho produtivo”.

Bacuna ressalta que os jogadores não tiveram nada a ver com as notícias na mídia. “Depois que foi tomada a decisão de continuar com o Fred, nós, como conselho de jogadores, tivemos uma conversa com ele e explicamos que não tínhamos nada a ver com a mídia holandesa, que dizia que estávamos a criticá-lo. Não sabíamos de nada. O Fred ficou contente ao ouvir isso. Após essa conversa, ele acabou por decidir demitir-se.”

O meio-campista lamenta o desenrolar dos acontecimentos, mas também reconhece que foi feita uma avaliação mais ampla. “Como ser humano, você sente que não gostaria de ser tratado assim. A decisão foi tomada, mas também sou uma pessoa que valoriza o lado humano. Não se deseja isso a ninguém, mas há um interesse maior por trás disso. Ele também deixa claro que deseja o melhor para Curaçao. Além disso, ele continua aberto à possibilidade de voltar. No geral, foi tomada a decisão certa.”

Com o retorno de Advocaat, segundo Bacuna, o “sentimento de confiança” também volta à seleção. “Trabalhamos com ele por quase dois anos. Conhecemos o estilo de jogo. Agora é uma questão de nos reunirmos e voltarmos aos velhos padrões. Para o grupo, é um bom impulso. Acho que o grupo está satisfeito com o retorno de Dick. Estou feliz por termos clareza agora. Chega de rumores, foco na Copa do Mundo.”