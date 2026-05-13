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Fred RuttenIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Fred Rutten foi forçado a sair da seleção de Curaçao? Bacuna dá uma resposta sincera

Curaçao
L. Bacuna
D. Advocaat
F. Rutten
Copa do Mundo

Leandro Bacuna relembra os últimos dias com sentimentos contraditórios. Em entrevista à ESPN, o capitão de Curaçao conta que houve muita agitação em torno da saída de Fred Rutten e do retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção. No entanto, o que prevalece nele agora é o alívio, já que a situação se esclareceu.

Nos últimos tempos, a mídia sugeriu que não havia apoio suficiente para Rutten dentro do grupo de jogadores, o que o levou a deixar o cargo de técnico com relutância. Pouco depois, Advocaat voltou. 

Segundo Bacuna, porém, não houve qualquer tipo de pressão para que Rutten se afastasse. “A federação decidiu inicialmente continuar com o Fred e nós apoiávamos totalmente o Fred naquele momento. Mas então houve uma reviravolta.”

O conselho de jogadores voltou então a conversar com Rutten, após o que o próprio treinador tirou suas conclusões. “Ainda tivemos uma conversa com o Fred, e ele mesmo decidiu deixar o cargo de técnico da seleção”, afirmou Bacuna. O próprio Rutten indicou que, devido a toda a agitação em torno de um possível retorno de Advocaat, não havia mais “um ambiente de trabalho produtivo”.

Bacuna ressalta que os jogadores não tiveram nada a ver com as notícias na mídia. “Depois que foi tomada a decisão de continuar com o Fred, nós, como conselho de jogadores, tivemos uma conversa com ele e explicamos que não tínhamos nada a ver com a mídia holandesa, que dizia que estávamos a criticá-lo. Não sabíamos de nada. O Fred ficou contente ao ouvir isso. Após essa conversa, ele acabou por decidir demitir-se.”

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O meio-campista lamenta o desenrolar dos acontecimentos, mas também reconhece que foi feita uma avaliação mais ampla. “Como ser humano, você sente que não gostaria de ser tratado assim. A decisão foi tomada, mas também sou uma pessoa que valoriza o lado humano. Não se deseja isso a ninguém, mas há um interesse maior por trás disso. Ele também deixa claro que deseja o melhor para Curaçao. Além disso, ele continua aberto à possibilidade de voltar. No geral, foi tomada a decisão certa.”

Com o retorno de Advocaat, segundo Bacuna, o “sentimento de confiança” também volta à seleção. “Trabalhamos com ele por quase dois anos. Conhecemos o estilo de jogo. Agora é uma questão de nos reunirmos e voltarmos aos velhos padrões. Para o grupo, é um bom impulso. Acho que o grupo está satisfeito com o retorno de Dick. Estou feliz por termos clareza agora. Chega de rumores, foco na Copa do Mundo.”

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