Fred relembra eliminação do Brasil para a Croácia e rebate críticas por gol: “Imprensa quer achar culpado”

Depois de mais de uma década atuando no futebol europeu, Fred decidiu retornar ao Brasil para defender o Atlético-MG em agosto de 2026, clube onde iniciou sua formação e pelo qual sempre manifestou o desejo de jogar profissionalmente. Com duas Copas do Mundo no currículo pela seleção brasileira, o meio-campista relembrou recentemente a eliminação para a Croácia no Mundial do Catar, em 2022, em entrevista ao Charla Podcast. O jogador voltou a falar sobre o lance que originou o empate croata e rebateu as críticas que recebeu pela participação na jogada.

Fred entrou no segundo tempo da prorrogação, quando o Brasil vencia por 1 a 0 e buscava administrar a vantagem nos minutos finais. Após receber passe de Pedro, o volante avançou para pressionar a defesa da Croácia, mas os adversários conseguiram escapar da marcação e construíram a jogada que terminou no gol de Bruno Petkovic. Para Fred, porém, o lance não pode ser atribuído exclusivamente a ele, já que houve uma falha coletiva na tentativa de recuperar a bola.

"Vim do banco. O jogador adversário estava mais quente no jogo que eu. Sou um jogador que nunca fui primeiro volante, sou segundo, pressiono alto. Teve esse lance. Roubo a primeira bola e ela cai no pé do Pedro. Ele dá um passe para eu ir. Claro que tenho que ir. Eu vou, tento fazer a pressão e eles conseguem sair. Fizeram o gol. A imprensa vai colocar, de um jeito, um culpado. Eu não vejo isso. Se a gente tivesse saído todo mundo junto [para pressionar], não levaríamos o gol. O Danilo também tinha sentido (um problema muscular), não conseguiu chegar no cruzamento", disse.

O gol de Petkovic levou a partida para os pênaltis, nos quais a Croácia venceu por 4 a 2 e eliminou o Brasil nas quartas de final. A repercussão do lance acompanhou Fred nos anos seguintes, mas o jogador contou que preferiu se afastar das redes sociais nos primeiros dias após a derrota e destacou o sofrimento de sua família com a eliminação.

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"O sistema em geral falhou. São muitas coisas. A imprensa quer colocar um culpado. Ainda teve os pênaltis depois… Fiquei chateado nos primeiros dias. Larguei as redes sociais. Mas o problema é a família, sofre mais. Eu nem vi a semifinal e a final, estava puto. Depois, vida que segue. Nessa volta ao Brasil, minha esposa falou muito: 'Sabe como é imprensa, o que aconteceu com você...'. Vamos, vida que segue", afirmou.

Apesar da frustração, Fred considera a passagem pela seleção uma das experiências mais importantes da carreira. O volante disputou as Copas de 2018 e 2022, mas entrou em campo apenas no Mundial do Catar, quando participou de quatro partidas. Depois da eliminação para a Croácia, não voltou a ser convocado e ficou fora do ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

Na avaliação do jogador, o Brasil tinha uma equipe preparada para buscar o título no Catar, mas encontrou dificuldades diante da capacidade croata de controlar o meio-campo: "Você representar o seu país é um sonho enorme. Foi uma honra. Em 2018 estávamos bem, mas em 2022 (tínhamos mais chances de ganhar). O vestiário estava bem motivado, certinho. A Croácia soube controlar o meio-campo. Tivemos poucas chances. Em uma chance, eles fizeram o gol".

Após a Copa de 2022, Fred seguiu sua carreira na Europa. O meio-campista permaneceu no Manchester United até 2023, quando se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia. Em agosto de 2026, porém, decidiu voltar ao Brasil e assinou com o Atlético-MG, clube onde fez categorias de base desde os 15 anos e que fica em sua cidade natal, Belo Horizonte. Desde o retorno, o volante rapidamente ganhou espaço e soma um gol e três assistências em nove jogos, sendo decisivo nas campanhas que levaram o Galo às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Antes dos confrontos decisivos pelas competições de mata-mata, porém, Fred e o Atlético-MG voltam a campo pelo Brasileirão. O Galo enfrenta o Athletico na quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, no primeiro compromisso da equipe após a pausa para a Data Fifa.