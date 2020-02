Fred faz seu melhor jogo pelo Manchester United e se firma como indispensável

Nos 5 a 0 sobre o Brugge, na Europa League, o brasileiro foi líder em número de passes, deu assistência e fez dois gols

Fred chegou ao , em 2018, cheio de expectativas. Além do bom futebol apresentado em cinco temporadas no e das chances na seleção brasileira, escolheu os Red Devils quase ao mesmo tempo em que recusava o City.

“O me fez uma oferta, mas no final das contas eu queria jogar com o Mourinho”, disse em 2018 para a revista FourFourTwo. O lado azul da cidade o buscou primeiro, mas não aconteceu negócio. Quando os vermelhos apareceram, o meio-campista criado nas bases de e fez questão de ir para Old Trafford.

Mas as coisas não seguiram o rumo planejado. Apesar de um início bom, sob o ponto de vista individual, Fred foi um dos tantos jogadores a sofrerem em meio aos resultados ruins do United – que nos últimos anos se especializou em ser uma máquina de desperdiçar talentos. Foi perdendo seu espaço mesmo com Mourinho, que seria demitido em dezembro de 2018, e também não animava muito sob o comando de Solskjaer.

Entre o fim de 2019 e início de 2020, entretanto, as coisas começaram a mudar para Fred, que vem demonstrando regularidade em alto nível no meio-campo dos Red Devils. O brasileiro de 26 anos passou a chamar mais o jogo, ditando o ritmo em seu setor e apresentando boa leitura do que acontece no gramado - seja quando tem ou não a bola.

Nem tudo é perfeito, é claro, e a irregularidade do conjunto muitas vezes ajudou a mascarar as boas atuações recentes de Fred com a camisa vermelha. Mas nesta quinta-feira (27), o brasileiro escreveu um capítulo de destaque para todos verem: foi o grande nome na goleada por 5 a 0 sobre o Brugge, resultado que garantiu os ingleses nas oitavas de final da .

Bruno Fernandes abriu a conta, convertendo pênalti, e Ighalo ampliou. Fred, que já aparecia com destaque nos passes (acertou 91.4% dos 93 dados), coroou a boa exibição com assistência para McTominey e no final da contenda ainda fez dois gols. Foi a primeira vez que, pelo United, balançou as redes de forma plural.

Uma bela forma de mostrar para o mundo o seu atual momento: hoje, Fred se firma de vez como peça indispensável no meio-campo de um Manchester United que também sonha em ver a sua sorte ser transformada.