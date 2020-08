Fred encerra jejuns, tira "peso das costas" e se aproxima de marcas

Atacante fez golaço na vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Vasco no Maracanã

Demorou, mas saiu o primeiro gol de Fred nesta segunda passagem pelo . Com uma pancada no ângulo de fora da área, o ídolo tricolor fez o segundo gol da vitória por 2 a 1 do Tricolor sobre o no Clássico dos Gigantes, no último sábado.

O camisa 9 precisou de sete jogos para desencantar pela equipe carioca, mas, se contar a passagem pelo , seu jejum já durava 15 partidas - desde outubro de 2019.

"Fiquei muito feliz e emocionado. Na verdade, tirei um peso das minhas costas, porque todo mundo criou muita expectativa com a minha volta. E mais do que todo mundo: eu também criei muita expectativa e fiquei ansioso para as coisas darem certo o quanto antes", afirmou o jogador de 36 anos.

O golaço também serviu para Fred encerrar o jejum de gols no Maracanã - ele não marcava no estádio desde outubro de 2015, quando balançou as redes contra o ainda na primeira passagem pelo . A partir daí, passou em branco quando esteve no estádio com as camisas de e Cruzeiro.

O atacante tem agora 31 gols no "novo Maracanã" e volta a pressionar Gabigol, do , que o ultrapassou como recordista e soma 37 gols no estádio. Maior artilheiro dos pontos corridos (148 tentos), Fred também se aproxima de outra marca: a de 100 gols pelo Flu apenas no Brasileirão - agora ele está com 92.

Fred saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo para substituir Evanilson no clássico e fez seu belo gol apenas cinco minutos depois. Sem público no estádio, ele pôde ouvir a música "O Fred vai te pegar" no sistema de sons do Maraca - e agora espera que isso aconteça mais vezes.

"É sempre bom ouvir a música, mesmo que por um DJ. Tenho recebido carinho nas ruas, nas redes sociais, que é o microfone atual, então só posso agradecer a nossa torcida, a minha torcida, que me apoia em todos os momentos. Tenho certeza de que agora que desencantei vai ser um gol atrás do outro", prometeu o artilheiro.