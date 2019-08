Fred e Guerrero: camisas 9 de Cruzeiro e Inter vivem momentos opostos

Um centroavante vive o maior jejum de gols na carreira, o outro nunca teve uma média de gols tão boa: os dois vão a campo na Copa do Brasil

Cruzeiro e Internacional se encontram no Mineirão, às 21h30 desta quarta-feira (07), no primeiro de dois jogos que definirão o grande finalista da Copa do de 2019. Os clubes vivem fases opostas neste momento da temporada; de um lado os gaúchos estão na parte de cima da tabela no Brasileirão, avançaram às quartas de final da Libertadores e acumularam três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos; do outro, os mineiros se encontram na zona de rebaixamento na Série A, foram eliminados do torneio continental e não vencem a sete jogos.

Muito deste momento oposto pode ser explicado pelos gols marcados por cada time: o Inter estufou as redes sete vezes nos últimos seis duelos, enquanto o vive o maior jejum ofensivo de toda a sua história: já são sete partidas sem tentos. É um dado que reflete, também, as atuais fases dos camisas 9 de cada time, Paolo Guerrero e Fred – que mesmo aos 35 anos seguem como referências na posição dentro do futebol jogado no Brasil.

'Eu não encaixo nas características dele'



Após a eliminação do Cruzeiro na Libertadores, Fred falou sobre a ideia de jogo de Mano Menezes.



Concorda com o atacante, fã de esportes?#AVidaPrecisaDeEsporte pic.twitter.com/TGk4jKyhhj — Mundo ESPN (@ESPNagora) July 31, 2019

O peruano, que tem o nome imortalizado na história do pelo título mundial em 2012 e foi ídolo do , apesar dos altos e baixos vividos entre 2015 e 2018, vive a melhor fase de sua carreira sob o ponto de vista artilheiro: foram 11 tentos em 17 partidas pelo Inter em 2019, média de 0,64 por jogo. Já o brasileiro encontra-se no outro extremo: não faz gols a incríveis 15 partidas. É o maior jejum na carreira do atacante que mais estufou as redes na era dos pontos corridos de Brasileirão, ícone de e do próprio Cruzeiro.

⚽️🇦🇹 Que festa! O gol de Guerrero carimbou o invicto @SCInternacional nas quartas da #Libertadores! pic.twitter.com/fKQEdqwJ3t — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Fred ainda tem a condição de titular posta em dúvida antes do jogo desta quarta-feira. Recentemente, reclamou que o modelo de jogo praticado pelo técnico Mano Menezes não lhe favorece. O último gol marcado pelo Cruzeiro, nos 3 a 0 sobre o , na ida das quartas de final da [último triunfo dos celestes até aqui] teve Pedro Rocha na referência.

Guerrero, por outro lado, foi poupado na derrota fora de casa para o Fluminense e chega descansado para o primeiro capítulo deste duelo vital: afinal de contas, em torneios de mata-mata ficar sem sofrer gols é muito importante, mas balançar as redes é fundamental para qualquer time que queira sonhar com uma taça.