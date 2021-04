Fred e Alex Telles apontam os atacantes mais difíceis de marcar

A dupla do Manchester United, que enfrentou grandes nomes em suas carreiras, elegeu Messi e Neymar como mais complexos para os defensores

"Messi é de outro mundo", "Neymar é um grande jogador". As frases poderiam facilmente ter sido ditas por torcedores, mas foram por adversários. Alex Telles e Fred, do Manchester United, respectivamente, elegeram os dois como os jogadores mais difíceis de marcar.

Os dois brasileiros , que hoje defendem as cores do Manchester United, já enfrentaram grandes jogadores durante suas carreiras. No entanto, nenhum dos dois teve dificuldade para escolher quem foram os adversários mais difíceis que enfrentaram.

Para Alex Telles, Neymar é o adversário mais completo que ele já enfrentou. "Eu já enfrentei muitos adversários difíceis. Respondi a mesma pergunta na semana passada e nada mudou", disse em uma sessão de perguntas e respostas no canal oficial do Manchester United.

"Neymar foi um dos jogadores mais difíceis de marcar dada sua qualidade, velocidade e inteligência, tanto com a seleção nacional quanto quando jogamos contra o PSG", completou. "Ele é um jogador altamente versátil, com o poder de tomar decisões tão rápidas, então você tem que se concentrar realmente. Ele foi um dos jogadores mais difíceis de marcar para mim e tenho certeza que muitos outros jogadores dirão a mesma coisa".

Os dois se encontram na fase de grupos da Ligas dos Campeões nesta temporada de 2020-21. O United levou a melhor sobre o PSG no Parc des Princes, em uma vitória por 2 a 1. Na volta, porém, Neymar e companhia se vingaram em Old Trafford com uma vitória convincente por 3 a 1.

Já Fred, apesar de concordar que seu companheiro de seleção brasileiro é muito difícil de marcar, colocou Messi, seis vezes melhor do mundo, como mais difícil de todos.

"Para mim, acho que o jogador mais difícil que encontrei foi Messi ; ele é de outro mundo, ele é um gênio", disse. "Ele é o melhor do mundo, um grande jogador e eu acho que ele é o adversário mais difícil contra o qual eu joguei".

Nas quartas de final da Champions League de 2018-19, o United de Fred enfrentou o Barcelona de Messi. Os espanhóis passaram pelos Reds com um placar agregado de 4 a 0, com dois gols do argentino, que teve atuações brilhantes.