Fred, Diego Souza, Gabigol e mais: os artilheiros do Brasileirão na década

Diversos jogadores se destacaram no Campeonato Brasileiro entre 2011 e 2020, mas apenas um alcançou mais de 100 gols

O futebol brasileiro viu grandes times entre 2011 e 2020. O de Tite em 2012 e o de Jorge Jesus em 2019 dominaram o país conquistaram quase tudo. Entre 2013 e 2014, o não deu chances aos rivais. E em todos os anos, claro, um grande artilheiro se destacava no Campeonato Brasileiro.

Nesta década, Fred foi um dos poucos jogadores que foi titular da seleção brasileira em uma atuando por aqui e, embora muito criticado por sua atuação no Mundial de 2014, foi o atleta que mais balançou as redes nos Campeonatos Brasileiros. O atacante fez nada menos do que 109 gols ao longo destes dez anos na competição, defendendo , e Cruzeiro, sendo o único a atingir a marca centenária neste período.

Fred comemora seu último gol na década. Foto: Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação

Outros veteranos também se destacaram com muitos gols. Diego Souza, que rodou o país defendendo clubes de Norte a Sul, balançou as redes 79 vezes nestes dez anos. O jogador de 35 anos é um dos recordistas de gols por times diferentes nesta década. O atacante gremista, Wellington Paulista e Roger balançaram as redes por oito equipes diferentes entre 2011 e 2020.

Gabigol, jogador mais novo entre os primeiros colocados, completa o top três da década com 74 tentos, anotados com as camisas de e Flamengo.

Entre os estrangeiros, Paolo Guerrero é aquele que mais fez gols na principal competição brasileira: foram 55, distribuídos em suas passagens por Corinthians, Flamengo e .

A Goal traz para você os 50 maiores artilheiros da década no Campeonato Brasileiro. Confira a lista completa: