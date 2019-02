Fred ainda quer voltar para o Flu e ficou a detalhes do Flamengo

O jogador explicou como saiu do Atlético-MG para acertar com o Cruzeiro, em 2017, e garantiu entrega máxima à Raposa

Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Pelo clube carioca, o atual atacante do Cruzeiro fez 172 gols em 287 partidas e conquistou dois Brasileirões e um estadual. E saiu das Laranjeiras, em 2016, porque “foi tirado de lá”.

O atacante fez, mais uma vez, esta revelação em entrevista para o SporTV, na qual destacou o sonho de um dia voltar para o Tricolor Carioca seja como jogador ou em outra função e ainda revelou que esteve muito perto de vestir a camisa do arquirrival do Flu, o Flamengo.

“Eu não quis sair do Fluminense. Eles me tiraram de lá”, disse. “Onde eu tiver vestindo a camisa, eu vou dar a vida (...) Eu penso em voltar pro Fluminense um dia, não sei como jogador. Eu quero ajudar de alguma forma”.

A proximidade com o Flamengo não foi uma escolha direta do camisa 9. Em 2017, o Atlético-MG não tinha mais condições de arcar com os seus serviços e acertou um negócio com o Rubro-Negro, que em contrapartida emprestaria uma série de outros jogadores. No final das contas, Fred optou por um retorno do Cruzeiro apesar de uma cláusula específica que estipulava multa de R$ 10 milhões em caso de acerto com a Raposa – uma disputa judicial que segue até os dias atuais.

“Em 2017 eu fiz 30 gols, dei onze assistências e no final do ano, por problemas financeiros, eles (Atlético) chamaram o meu empresário e foi isso”, revelou. “Eles já tinham uma negociação com um outro clube, o Flamengo ia ceder jogadores, estava tudo certo. Eu tinha proposta com o Qatar, que depois eu fiquei sabendo que era fakenews. Essa troca foi bem difícil pra mim”.