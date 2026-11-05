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Tim Ursinus
Traduzido por

Fraude no Ballon d'Or envolvendo o vencedor Harry Kane? Polícia abre investigação

Bundesliga
H. Kane
K. Mbappe
Bayern de Munique

Na cerimônia de entrega do Ballon d'Or em Londres, no fim de outubro, aparentemente nem tudo ocorreu dentro das regras. A polícia francesa informou ter aberto uma investigação.

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Estão sendo investigadas movimentações suspeitas no mercado de apostas esportivas em torno da Bola de Ouro concedida pela revista francesa especializada France Football e que acabou sendo vencida por Harry Kane, do Bayern de Munique.

Como uma fonte anônima da polícia confirmou ao The Athletic , apostas corretas nos cinco primeiros colocados da votação foram feitas em doze contas diferentes na "Polymarket", um mercado de previsões norte-americano baseado em criptomoedas. Rumores a respeito já haviam surgido alguns dias antes.

Assim, a ordem exata foi acertada doze vezes: Kane à frente de Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (ambos do Barcelona) e Lionel Messi (Inter Miami). Combinado a um valor total apostado de 250 mil euros e a um lucro líquido final de 200 mil euros, trata-se de um episódio bastante suspeito. Ainda mais porque a disputa entre Kane e Mbappé terminou com uma diferença mínima.

Bola de Ouro: France Football também investiga

Segundo o The Athletic, os organizadores da France Football foram informados antes da cerimônia sobre movimentações suspeitas na "Polymarket". Desde então, o próprio jornal também abriu uma investigação e envolveu nela a autoridade francesa responsável pelos jogos de azar. "A integridade da Bola de Ouro é prioridade absoluta para a France Football", afirmou um porta-voz citado na reportagem. "Levamos muito a sério essas acusações de vazamento antecipado dos resultados e de possíveis atividades criminosas envolvendo apostas. Investigações estão em andamento para apurar os fatos e possíveis responsabilidades."

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07 de nov. de 2026

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Como o procedimento ainda está em andamento, nem a polícia nem a organizadora deram mais informações. Também não se sabe quando as investigações terão um resultado.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Vazamentos na Bola de Ouro? As regras haviam sido alteradas

O fato de a apuração dos votos preenchidos por jornalistas selecionados ter vindo à tona antes da premiação contraria, porém, as declarações recentes de Pascal Ferré. Pouco antes da cerimônia, o ex-editor-chefe de longa data da France Football afirmou à RMC Sport que, "desde 2024", nem mesmo os vencedores são informados antecipadamente do resultado.

"Todos os indicados são tratados da mesma forma", explicou Ferré. "Depois da era de Messi e Ronaldo, mudamos as regras. Para facilitar a manutenção do sigilo sobre o resultado, decidiu-se não revelar o nome do vencedor até o último momento." O resultado seria compartilhado "com o menor número possível de pessoas". "Há também alguns truques e pequenos artifícios. Meu próprio truque era deixar classificações falsas espalhadas pela redação da France Football para alimentar especulações nas redes sociais, o que sempre me fazia sorrir. No momento, provavelmente não há mais de cinco pessoas que saibam o nome do vencedor", disse ele.

No passado, a identidade do vencedor vazou repetidas vezes antes das respectivas cerimônias. Em 2024, pouco antes da mudança nas regras, o Real Madrid chegou a boicotar a cerimônia depois de ser informado de que o favorito Vinicius Junior não ganharia a Bola de Ouro.

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