Estão sendo investigadas movimentações suspeitas no mercado de apostas esportivas em torno da Bola de Ouro concedida pela revista francesa especializada France Football e que acabou sendo vencida por Harry Kane, do Bayern de Munique.

Como uma fonte anônima da polícia confirmou ao The Athletic , apostas corretas nos cinco primeiros colocados da votação foram feitas em doze contas diferentes na "Polymarket", um mercado de previsões norte-americano baseado em criptomoedas. Rumores a respeito já haviam surgido alguns dias antes.

Assim, a ordem exata foi acertada doze vezes: Kane à frente de Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (ambos do Barcelona) e Lionel Messi (Inter Miami). Combinado a um valor total apostado de 250 mil euros e a um lucro líquido final de 200 mil euros, trata-se de um episódio bastante suspeito. Ainda mais porque a disputa entre Kane e Mbappé terminou com uma diferença mínima.

Bola de Ouro: France Football também investiga

Segundo o The Athletic, os organizadores da France Football foram informados antes da cerimônia sobre movimentações suspeitas na "Polymarket". Desde então, o próprio jornal também abriu uma investigação e envolveu nela a autoridade francesa responsável pelos jogos de azar. "A integridade da Bola de Ouro é prioridade absoluta para a France Football", afirmou um porta-voz citado na reportagem. "Levamos muito a sério essas acusações de vazamento antecipado dos resultados e de possíveis atividades criminosas envolvendo apostas. Investigações estão em andamento para apurar os fatos e possíveis responsabilidades."

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Como o procedimento ainda está em andamento, nem a polícia nem a organizadora deram mais informações. Também não se sabe quando as investigações terão um resultado.

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Vazamentos na Bola de Ouro? As regras haviam sido alteradas

O fato de a apuração dos votos preenchidos por jornalistas selecionados ter vindo à tona antes da premiação contraria, porém, as declarações recentes de Pascal Ferré. Pouco antes da cerimônia, o ex-editor-chefe de longa data da France Football afirmou à RMC Sport que, "desde 2024", nem mesmo os vencedores são informados antecipadamente do resultado.

"Todos os indicados são tratados da mesma forma", explicou Ferré. "Depois da era de Messi e Ronaldo, mudamos as regras. Para facilitar a manutenção do sigilo sobre o resultado, decidiu-se não revelar o nome do vencedor até o último momento." O resultado seria compartilhado "com o menor número possível de pessoas". "Há também alguns truques e pequenos artifícios. Meu próprio truque era deixar classificações falsas espalhadas pela redação da France Football para alimentar especulações nas redes sociais, o que sempre me fazia sorrir. No momento, provavelmente não há mais de cinco pessoas que saibam o nome do vencedor", disse ele.

No passado, a identidade do vencedor vazou repetidas vezes antes das respectivas cerimônias. Em 2024, pouco antes da mudança nas regras, o Real Madrid chegou a boicotar a cerimônia depois de ser informado de que o favorito Vinicius Junior não ganharia a Bola de Ouro.