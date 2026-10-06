Investigações dos jornais Le Monde e New York Times revelaram que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) descobriu a inelegibilidade de Lionel Mbassi, goleiro da seleção da República Democrática do Congo, para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não impôs qualquer punição à seleção, em um episódio no qual a aplicação dos regulamentos teria mudado o rumo da classificação da RD Congo ao Mundial.

De acordo com as duas investigações publicadas, a equipe jurídica da Fifa descobriu, em março de 2026, que Mbassi não concluiu os procedimentos de mudança de vínculo esportivo da federação francesa para a congolesa, apesar de sua participação com a seleção da RD Congo nas eliminatórias, incluindo o decisivo confronto contra a Nigéria.

O goleiro havia representado as seleções de base da França, o que colocou sua elegibilidade internacional em questão sob o aspecto jurídico.

O caso remonta a novembro de 2025, quando a Federação Nigeriana de Futebol apresentou um protesto após a derrota de sua seleção para a RD Congo nos pênaltis, na final da repescagem africana, exigindo a punição da seleção congolesa por escalar jogadores inelegíveis, com base em irregularidades relacionadas à nacionalidade e aos documentos dos atletas.

Segundo a investigação, a Fifa não constatou, inicialmente, uma infração que justificasse punição, antes de a equipe jurídica reexaminar o processo após um pedido de acompanhamento apresentado pela federação nigeriana em março de 2026, descobrindo então a inelegibilidade de Mbassi.

O Le Monde aponta que o jogador, que possui as nacionalidades francesa e congolesa, disputou várias partidas pelas seleções de base da França, enquanto os procedimentos de mudança de sua federação nacional, iniciados em 2021, não foram concluídos.

O caso ganha relevância em razão do Artigo 19 do código disciplinar da Fifa, que prevê, conforme citado pelo Le Monde, a punição da equipe que escala um jogador inelegível com a derrota por W.O. e uma multa financeira, caso a infração seja comprovada a partir de uma denúncia. A investigação também apontou precedentes nos quais a Federação Internacional puniu seleções por infrações semelhantes.

A aplicação dessa regra poderia abrir caminho para uma mudança na identidade da seleção que representa a África na repescagem mundial, já que a Nigéria poderia ter substituído a RD Congo no confronto contra a Jamaica, antes de esta última garantir a vaga para o Mundial a seu favor, após a vitória sobre a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação.

No entanto, a Fifa acabou rejeitando a denúncia da federação nigeriana por motivos processuais e de prazo, de acordo com sua resposta ao Le Monde, afirmando que a comissão disciplinar analisou a denúncia e decidiu não aceitá-la, e que a decisão se tornou definitiva e vinculante após a não apresentação de recurso, conforme os procedimentos adotados.

Apesar de a Federação Internacional reiterar a independência de seus órgãos judiciais e negar qualquer interferência de seu presidente, Gianni Infantino, no caso, as duas investigações reabrem o debate sobre a forma de aplicação dos regulamentos da Fifa em um dos casos mais polêmicos relacionados à classificação de uma seleção à Copa do Mundo de 2026.