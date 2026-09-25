Reportagens de um jornal britânico detonaram uma bomba estrondosa, ao afirmar que uma comissão judicial independente formada pela Premier League condenou o Manchester City em 114 das 115 acusações que lhe foram imputadas, no maior escândalo financeiro da história do futebol inglês.

Esta decisão chocante veio após mais de três anos de investigações sigilosas e prolongadas iniciadas pela Premier League em fevereiro de 2023, sobre suspeitas de manipulação sistemática nas contas financeiras do clube ao longo de nove temporadas completas.

Apesar da gravidade da condenação, o destino do City ainda está em suspenso, segundo o "The Sun", uma vez que se espera que o clube apresente um recurso imediato, enquanto a comissão ainda não emitiu sua decisão sobre a punição, que varia de uma multa financeira pesada, passando por dedução de pontos que pode tirá-lo da disputa, até a punição máxima que consiste na expulsão e no rebaixamento da Premier League.

Todos os procedimentos perante a comissão estão submetidos, de acordo com o artigo W.82 do regulamento da liga, ao mais absoluto sigilo e ocorrem em sessões fechadas, devendo a decisão final e as punições ser publicadas oficialmente no site da liga nos termos do artigo W.82.2.

Quais são as 115 acusações que derrubaram o campeão da Inglaterra?

Os documentos da acusação revelaram que o caso não diz respeito a uma única infração, mas a cinco processos ramificados de corrupção financeira, que se estendem da temporada 2009/2010 até a temporada 2022/2023:

Primeiro: a maior acusação — enganar a liga sobre as receitas reais (54 acusações)

Esta é a essência do caso, em que a Premier League acusa o clube de apresentar informações financeiras imprecisas e enganosas de forma intencional no que diz respeito às receitas, aos contratos de patrocínio e aos custos operacionais, ao longo de 9 temporadas consecutivas, de 2009 a 2018.

Essas infrações abrangem os artigos: B.13, C.71, C.72, E.3, E.4, E.11, E.12 e outros, que obrigam cada clube à total transparência em seus balanços.

Segundo: o escândalo dos contratos secretos — ocultar os salários do treinador e dos jogadores (14 acusações)

O clube é acusado de ocultar os detalhes completos dos salários de seu treinador e de seus jogadores dos olhos da liga, por meio de contratos secretos e pagamentos não declarados.

Salários dos treinadores: no período de 2009 a 2013, relacionados ao contrato do ex-técnico Roberto Mancini, nos termos dos artigos Q.7 e P.7.

Salários dos jogadores: no período de 2010 a 2016, quando o clube não cumpriu a inclusão de todos os detalhes dos vencimentos de seus jogadores nos contratos oficiais apresentados à liga, nos termos dos artigos K.12, T.12 e T.13.

Terceiro: violação das regras da Uefa — fair play financeiro (5 acusações)

O City foi acusado de violar o regulamento de licenciamento de clubes e de fair play financeiro da União das Federações Europeias de Futebol "Uefa", em cada temporada de 2013/14 a 2017/18, nos termos dos artigos B.14.6 e B.15.6. Esta é a mesma acusação pela qual já havia sido punido em nível europeu.

Quarto: extrapolar os limites de rentabilidade e sustentabilidade (7 acusações)

São as regras que impedem os clubes de registrar perdas que ultrapassem o limite permitido, tendo o clube descumprido as regras de rentabilidade e sustentabilidade PSR nas temporadas de 2015/16 a 2017/18, nos termos dos artigos E.52 a E.60.

Quinto: obstrução da justiça — falta de cooperação com a investigação (35 acusações)

Esta é a mais grave do ponto de vista ético, pois, desde dezembro de 2018 até hoje, a Premier League acusa a direção do City de recusar cooperação, obstruir as investigações e não apresentar os documentos e as informações solicitadas de boa-fé, em 5 temporadas consecutivas, de 2018/19 a 2022/23, nos termos dos artigos B.15, B.16, W.1, W.2, W.15.

A liga afirma que as comissões judiciais são totalmente independentes da liga e dos clubes, e que seus membros são nomeados pelo presidente independente do órgão judicial da Premier League, de acordo com os artigos W.19, W.20 e W.26, para garantir a integridade da decisão.

Agora, a bola está no campo do Manchester City: entre um comunicado de recurso aguardado e o destino de títulos e conquistas construídos ao longo de 14 anos que ficou em jogo, o mundo do futebol aguarda a palavra final que pode redesenhar por completo o mapa do futebol inglês.







