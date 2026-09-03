Frattesi: "Na Inter, eu estava mal da cabeça, daria todo o dinheiro que tenho no banco para rever minha avó"

Davide Frattesi, novo meio-campista da Lazio que chegou da Inter e já marcou dois gols de seis pontos, falou na coletiva de apresentação com a equipe biancoceleste:





Como você chegou à Lazio?

Na verdade, eu estava no barco, depois falei com o mister e houve as questões burocráticas para resolver. De qualquer forma, foi algo bastante rápido.





O que te convenceu desta vez a vir? E vamos esclarecer: você é torcedor da Lazio desde sempre?





Estou aqui (risos, ndr), infelizmente antes ninguém controlava isso para mim. Comecei como gandula atrás da Curva Sud, porém, eu estava perto do Scamacca em 26 de maio. Tirei sarro dele. Meu pai é torcedor da Lazio, me levava ao estádio. Fui várias vezes ao estádio. Com o mister houve uma relação iniciada há algum tempo na seleção, depois se criaram dinâmicas e eu não pensei muito, precisava de um projeto assim. Tenho certeza da escolha, cheguei com muito entusiasmo e expectativa. Quando cheguei, encontrei um grupo importante, um centro esportivo onde se pode trabalhar bem.









Quanto a Lazio pode te dar?





Muito, porque é um clube importante, é preciso ambicionar o máximo. Pessoalmente, depois do último ano difícil para mim, acredito que seja o lugar certo para eu me relançar e tentar elevar um pouco a barra e buscar objetivos importantes aqui.





A sua parece o conto de fadas do verão: também dá para voltar para a Lazio...





No último ano eu estive mal também da cabeça. Minha namorada me dizia isso, o dinheiro não é fundamental, as coisas importantes são outras. Claro que ninguém ganha 2 euros por hora. Tudo o que tenho no banco para rever minha avó por 5 minutos.





O que não funcionou na Inter?

Basicamente, há jogadores fortes no meio-campo, em igualdade de condições não é nada fácil. No ano passado eu vinha de uma operação de hérnia, a cabeça ia e as pernas não. Para voltar antes, tive um estiramento no adutor, comecei a treinar bem em novembro e dezembro. Aí já é tarde, vista a concorrência acirrada. É difícil começar em dezembro, mais do que no início da temporada. Acho que, de fato, fiz só 3 gols na Copa da Itália.





Que gol você comemoraria de um jeito especial?





Para o objetivo ainda é cedo, ainda estamos em agosto, isso será falado mais para a frente. Eu até posso estudar uma, mas aí talvez eu faça um gol aos 90 minutos e a "tenda" se feche para mim... Enquanto isso, vamos torcer para marcar.





Objetivo pessoal?





Tentar chegar o mais alto possível, o lado pessoal não é tão importante, se a gente chegar em 15º muda pouco o meu número. Eu gostaria de chegar o mais alto possível na classificação.





Sobre a mentalidade a ser levada para cá? Que mudança você gostaria de levar para a Lazio?





Como clube, eles vão pensar nisso. Encontrei uma estrutura muito bonita, de ponta. Tem até dentista, coisas que em Milão não havia. Mas eu não quero fazer o Messias, me pareceria exagerado. São as pequenas coisas que devem ser modificadas, depois, uma por dia, e se melhora. Duas ou três bobagens também podem te ajudar no crescimento.





O que Gattuso te disse para te fazer vir?





Disse que vinha me buscar (risos, ndr). Ele me explicou a situação, eu sou um cara que busca as coisas "impossíveis". Falou comigo sobre a situação um pouco murcha aqui, para ser retomada. Eu também o conheci como pessoa, por alguém como o mister, se for preciso dar uma mão, é preciso fazer. É alguém por quem se pode ir para a guerra.





Você já se sente um líder? Saída de Romagnoli?





Pela carreira, o Alessio fala por si. Para muitos garotos ele era uma referência, aqui há um bom grupo de italianos, mas cada um na carreira precisa fazer escolhas. Compreensível, nos despedimos dele e desejamos boa sorte. Eu gostaria de ser uma referência para os mais jovens, mais do que qualquer outra coisa, em poucas semanas não se pode virar líder. Há um capitão, o líder é ele.





Como você viveu o entusiasmo dos torcedores ligado ao seu nome? Esperava isso?





Talvez um pouco menos, mas quem sabe eles tenham pensado na beleza da viagem. Alguns amigos acabaram comigo, acho que foi uma coisa bonita. Preciso voltar a me sentir importante, em Bolonha eu estava aos pedaços com apenas uma semana de treinos. O entusiasmo não pode ser apagado, para mim é fundamental para jogar bem futebol.





Você já voltou para casa em Fidene? O que diria a um adolescente de hoje?





Estive lá ontem, comi um quilo de pizza (risos, ndr). Quando era pequeno eu já era focado e concentrado, depois é preciso empenho e sacrifício. A pessoa tem que se dedicar bem, depois pode dar certo ou errado, mas se você entra nesse jogo maldito tira satisfações incríveis para você e para a sua família.





Sendo romano, o que você pode levar?





Todo mundo tira sarro de mim, depois das últimas declarações todo mundo coloca pão no meu prato. Vou tentar levar um pouco de maldade e ignorância sadia.





Os companheiros também te ligaram? Você pensava em voltar já no começo?





Voltar para casa, sim, fazer isso tão cedo talvez não. Repito, desde que minha avó morreu eu sentia a necessidade de voltar para casa. Não faço nada com o dinheiro, quero ficar mais com a família e os amigos. Mesmo que seja difícil, quero curtir a vida um pouco mais, saí de casa aos 16 anos, perdi muitas coisas. Se der para recuperar um pouco, que seja bem-vindo.





Quanto te faz falta ver os torcedores? Agora no meio-campo já é emergência...





Em Milão, sinto que deixei algo bonito também com os torcedores. Por exemplo, uma vez o Thuram me disse no Olímpico: "Mas aqui é sempre assim?". Eu disse que sim, que é algo incrível. No mais, ainda é cedo, para nós e para os adversários. Vamos ver mais para a frente como será. Temos que seguir concentrados.





A Lazio pode voltar à Europa? Você falou dos seus objetivos, não se isso pode virar um objetivo da equipe.





Ainda é um pouco cedo, são necessários testes mais difíceis. Não porque Genoa e Bologna sejam inferiores, mas porque é agosto e nenhuma equipe está a 100%. Vamos ver mais para a frente, os adversários vão crescer, nós também vamos crescer. Espero que a nossa condição esteja melhor do que a das equipes que vamos enfrentar (risos, ndr).