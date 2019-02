Frases como "Voltaram a nos temer" foram ouvidas no vestiário do Real após clássico, diz jornal

Real Madrid vence Atleti no dérbi madrilenho e volta a ter confiança

A palavra 'confiança' parece ter voltado a fazer parte do dicionário do Real Madrid. Os últimos resultados do time de Santiago Solari, especialmente o triunfo no dérbi contra o Atlético de Madrid, no último fim de semana, fizeram com que o clima, inclusive no vestiário, se transformasse.

Ao menos é o que garante o jornal espanhol Marca. Segundo a publicação, no vestiário do Real após a partida no Wanda Metropolitano contra o Atleti, se escutaram as palavras "voltaram a nos temer".

O pessimismo com a temporada acabou após o Real arrancar um empate com o Barça no Camp Nou pela Copa del Rey e vencer os Rojiblancos fora de casa, alcançando o segundo lugar de La Liga.

O bom trabalho de Solari e a explosão de Vinícius Júnior, de acordo com o Marca, também fizeram com que o clima no Real mudasse.