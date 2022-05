Frankfurt x West Ham: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Europa League 21/22

Frankfurt e West Ham se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Waldstadion, a partir das 16h (de Brasília), pelo segundo jogo da semifinal da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN 4, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do SBT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Frankfurt x Westh Ham DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Waldstadion, Frankfurt - ALE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, a ESPN 4, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o SBT Sports, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, em Frankfurt.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o Frankfurt entra em campo nesta quinta-feira com a vantagem do empate.

Os mandantes contam com o apoio de sua torcida para seguir firme na luta pelo segundo título da Liga Europa.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o West Ham precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar direto.

Caso ganhe por um tendo a mais, a decisão da vaga irá para a prorrogação podendo ser definida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 2 Arsenal Premier League 1 de maio de 2022 West Ham 1 x 2 Frankfurt Europa League 28 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Norwich x West Ham Premier League 8 de maio de 2022 10h (de Brasília) West Ham x Manchester City Europa League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília)

FRANKFURT

JOGO CAMPEONATO DATA Leverkusen 2 x 0 Frankfurt Bundesliga 2 de maio de 2022 West Ham 1 x 2 Frankfurt Europa League 28 de abril de 2022

Próximas partidas