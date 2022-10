Frankfurt x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (4), pela terceira rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

No Waldstadion, Frankfurt e Tottenham duelam na tarde desta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na terceira posição do grupo com 3 pontos, o Frankfurt sabe que o confronto é direto visando uma vaga na próxima fase. Jakic e Onguene estao machucados e não vão a campo, assim como Buta e Toure, que não foram inscritos na competição europeia.

Do outro lado, o Tottenham defende a sua vice-liderança, apesar de ter a mesma pontuação que o adversário. Kulusevski e Ben Davies, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Lucas Moura continua se recuperando de uma lesão na panturrilha.

Escalações:

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Ndicka, Hasebe, Tuta; Lenz, Sow, Rode, Knauff; Kamada, Kolo Muani, Lindstrom.

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Sessegnon, Bentancur, Bissouma, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

Desfalques

Frankfurt

Kristijan Jakic, Jerome Onguene, lesionados, e Aurelio Buta e Almamy Toure, que não foram inscritos, desfalcam os alemães.

Tottenham

Lucas Moura é baixa no time inglês.

Quando é?

• Data: terça-feira, de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Waldstadion, Frankfurt - ALE