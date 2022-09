Frankfurt x Sporting Lisboa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Frankfurt e Sporting Lisboa entram em campo nesta quarta-feira (7), no Waldstadion, a partir das 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Vencedor da última edição da Liga Europa, o Frankfurt agora quer mostrar a sua força na principal competição de clube do continente europeu. Almamy e Aurelio Buta, machucados, são desfalques do time alemão, que deve repetir a equipe que foi a campo no fim de semana.

O Sporting, por sua vez, quer somar pontos fora de casa para mostrar que irá lutar jogo a jogo por uma das vagas à próxima fase. A equipe portuguesa não tem desfalques confirmados para esta quarta.

Prováveis escalações

Possível escalação do Frankfurt: Trapp; Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini; Jakic, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Muani.

Possível escalação do Sporting: Adan; St.Juste, Coates, Reis; Porro, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Pote.

Desfalques da partida

Frankfurt:

Almamy Toure e Aurelio Buta: lesionados.

Sporting:

sem desfaques confirmados.

Quando é?

JOGO Frankfurt x Sporting Lisboa DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Waldstadion, Frankfurt - ALE HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Frankfurt

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 4 x 0 RB Leipzig Bundesliga 3 de setembro de 2022 Werder Bremen 3 x 4 Frankfurt Bundesliga 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Frankfurt x Wolfsburg Bundesliga 10 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília) Olympique x Wolfsburg Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Sporting Lisboa

JOGO CAMPEONATO DATA Estorial 0 x 2 Sporting Primeira Liga 2 de setembro de 2022 Sporting 0 x 2 Chaves Primeira Liga 27 de agosto de 2022

Próximas partidas