Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e informações da Bundesliga 21/22

O Bayern de Munique enfrenta o Frankfurt na tarde deste sábado (26), às 14h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, pela 24ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV abertam e do Onefootball, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Frankfurt x Bayern de Munique DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Deutsche Bank Park - Franfurt, ALE HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e o Onefootball, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Deutsche Bank Park.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a goleada aplicada sobre o Greuther Furth por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique está isolado na liderança com 55 pontos.

Já o Frankfurt, vindo de duas derrotas consecutivas na competição, busca a recuperação. Atualmente, aparece na décima posição, com 31 pontos.

Em 112 jogos disputados entre as equipes, os bávaros registram ampla vantagem: 61 vitórias, 22 empates e apenas 29 derrotas. No entanto, o Frankfurt venceu os dois últimos jogos nas temporadas 21/22 e 20/21 pelo placar de 2 a 1 em cada duelo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 1 x 4 Bayern Bundesliga 23 de janeiro de 2022 Colônia 0 x 4 Bayern Bundesliga 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bochum x Bayern Bundesliga 12 de fevereiro de 2022 11h30 (de Brasília) RB Salzburg x Bayern Champions League 16 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

FRANKFURT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 0 x 2 Wolfsburg Bundesliga 12 de fevereiro de 2022 Colônia 1 x 0 Frankfurt Bundesliga 19 de janeiro de 2022

Próximas partidas