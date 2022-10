Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 12ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

Frankfurt e Borussia Dortmund entram em campo na tarde deste sábado (29), no Deutsche Bank Park, às 13h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Bundesliga 22/23. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo do OneFootball, no streaming.

Em casa, o Frankfurt entra em campo em busca do seu terceiro triunfo consecutivo no campeonato para seguir próximo aos líderes. O time está na quarta posição, com 20 pontos.

Do outro lado, o Borussia Dortmund goleou na rodada passada e quer uma nova vitória para entrar no G-4. Os aurinegros ocupam o quinto lugar, com 19 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Ebimbe, Kamada, Sow, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

Desfalques

Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller, Thomas Meunier e Mateu Morey seguem no departamento médico.

Frankfurt

Aurelio Buta, Makoto Hasebe e Ansgar Knauff estão lesionados.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt- ALE