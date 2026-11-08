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Pierre Sage Getty Images
Mohamed Saeed
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Frank e Dyche de prontidão! Crystal Palace avalia alternativas para o comando técnico enquanto Pierre Sage luta para manter o emprego

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A permanência de Pierre Sage no comando do Crystal Palace está por um fio após a dura derrota em casa por 3 a 1 para o Liverpool, em Selhurst Park. O resultado deixa o Crystal Palace na lanterna da Premier League quando o clube chega à última pausa para seleções do ano.

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Palace avalia troca de técnico após sequência desastrosa

A diretoria do Crystal Palace avalia o futuro de Pierre Sage após um início desastroso de campanha na Premier League. A derrota em casa para o Liverpool no domingo foi a quarta consecutiva no campeonato e deixou o Palace com apenas sete pontos nas dez primeiras partidas. O clube tem a pior defesa da primeira divisão, com 24 gols sofridos nesta temporada, e também vem oscilando nas competições europeias, com apenas uma vitória em quatro jogos da Liga Europa.

Segundo a Sky Sports, o ex-técnico de Brentford e Tottenham Thomas Frank desponta como um dos principais candidatos a assumir o comando caso haja uma mudança. Sage, que chegou cercado de expectativas após levar o Lens a uma conquista histórica da Copa da França, tem encontrado enormes dificuldades na adaptação ao futebol inglês.

Apesar da pressão crescente, ele manteve uma postura firme após o revés mais recente em Selhurst Park. “Não passamos do sonho ao pesadelo”, afirmou o técnico de 47 anos. “Não sinto isso. Estou apenas fazendo meu trabalho, concentrado no que preciso fazer para encontrar a solução. Os resultados não estão à altura, e sei que preciso insistir mais nesses pontos, especialmente na nossa maneira de jogar, para dar esse passo.”

Crise de identidade tática e dificuldades na montagem do elenco

Parte significativa do problema parece ser o desencontro entre a filosofia de Sage e o perfil atual do elenco. No Lens, o técnico ganhou reputação por uma pressão intensa e pelo domínio da posse de bola, mas o Palace tem tido dificuldades para reproduzir essa intensidade. A equipe sente falta do impulso dado por Ismaila Sarr, cuja ausência por lesão tem sido duramente sentida depois de ele marcar 21 gols na temporada passada.

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Sage também precisou lidar com questões extracampo relacionadas ao futuro de Jean-Philippe Mateta e Sarr, ambos ligados a possíveis saídas. Essa combinação de falta de sorte e desencontro tático deixou o Palace sem vitórias no campeonato desde meados de outubro. Ao comentar a situação atual, o técnico reconheceu a distância entre o desempenho da equipe e as expectativas. “Precisamos ser mais competitivos”, explicou Sage à imprensa. “Neste momento, criamos algumas coisas, esperamos muitas coisas, mas não temos os resultados esperados.”

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Possíveis candidatos à espera de uma oportunidade

Com a pausa para as seleções oferecendo um momento propício para uma mudança, a diretoria do Palace considera alternativas imediatas. Além de Frank, acredita-se que Sean Dyche, ex-técnico do Nottingham Forest, também tenha apoiadores entre os dirigentes do clube. Ambos estão sem clube, o que os torna opções viáveis para assumir o comando antes da viagem do Palace para enfrentar o Coventry em 21 de novembro. A pressão aumenta pelo fato de Oliver Glasner, antecessor de Sage, ter alcançado enorme sucesso ao conquistar a primeira Copa da Inglaterra do clube e um título da Liga Conferência da Europa antes de se transferir para o Forest.

A sequência atual, iniciada por uma humilhante derrota por 5 a 0 para o Brighton em um clássico, fez de Sage o favorito das casas de apostas para ser o primeiro técnico demitido nesta temporada da Premier League. Embora algumas pessoas nos bastidores tenham demonstrado compreensão diante da crise de lesões e da perda de jogadores de alto nível, como Michael Olise e Marc Guehi, ao longo do último ano, a situação na tabela está se tornando impossível de ignorar. Se o Palace quiser evitar uma luta contra o rebaixamento durante toda a temporada, a diretoria pode concluir que não tem escolha a não ser agir rapidamente antes do início do período de festas de fim de ano. As próximas duas semanas serão decisivas para o futuro de Sage no sul de Londres.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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