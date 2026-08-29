Franck Kessié viveu um dia maluco. O marfinense, livre no mercado, estava a caminho da Juventus, mas as negociações fracassaram nesta manhã. Algumas horas depois, Kessié chegou a um acordo com seu antigo amor, a Atalanta, que já o apresentou com orgulho.

Kessié queria voltar à Europa após três anos no Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde já havia sido um sucesso estrondoso anteriormente. O volante defensivo, de 29 anos, virou estrela no Milan e depois jogou por quatro anos no Barcelona.

O capitão da Costa do Marfim conquistou dois grandes títulos com o Al-Ahli. Tanto em 2025 quanto em 2026, a equipe do atual técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, venceu a Liga dos Campeões da AFC. A Supercopa Saudita (2026) também aparece no currículo de Kessié.

Na manhã de sábado, a Sky Sport Italia informou que Kessié, apesar das longas negociações, definitivamente não iria para a Juventus. O volante não aceitou 4,5 milhões de euros líquidos por ano, e também não houve acordo sobre a comissão de seus agentes.

Segundo a Sky , a Atalanta na verdade nem estava no radar de Kessié, mas, após o contato inicial, sua assinatura ficou "em poucas horas" em seu novo contrato, válido até meados de 2029.

Assim, Kessié retorna de forma repentina ao clube onde fez sua formação nas categorias de base e viveu sua explosão no futebol profissional. No verão de 2017, ele rendeu 32 milhões de euros à Atalanta quando foi vendido ao Milan. Kessié reencontra na Atalanta, entre outros, a lenda do clube Marten de Roon.

De Roon deixou a Atalanta em 2016 rumo ao Middlesbrough, o que deu a chance ao então jovem Kessié. Kessié impressionou tanto que, após apenas 31 partidas, foi contratado pelo Milan. Diante disso, a Atalanta decidiu trazer De Roon de volta da Inglaterra já depois de um ano.