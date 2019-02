Francisco Dyogo, vítima do incêndio no Flamengo, sai do CTI

Família do jogador espera que a alta médica ocorra na próxima quinta-feira (14)

De acordo com o Globo Esporte, o jogador de 15 anos, Francisco Dyogo, deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi encaminhado para o quarto do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos três sobreviventes da tragédia ocorrida na última sexta-feira (08), quando os contâiners que serviam de alojamento para os garotos da base do Flamengo pegou fogo e matou 10 rapazes.

A família de Francisco espera que a alta médica aconteça na próxima quinta-feira (14). Esse é o mesmo dia do confronto entre Flamengo e Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, no Maracanã. A reportagem informou que a intenção de Dyogo é ir assistir ao clássico no estádio, mas ainda tudo dependerá da aprovação do corpo médico.

De acordo com a reportagem, o atleta deve voltar a Fortaleza, sua cidade natal, na sexta-feira (15), caso a alta se confirme.

Cauan Emanuel, outro sobrevivente do incêndio, teve alta médica na última segunda-feira (11) e ainda está no Rio de Janeiro, em um hotel com sua família. Já o caso de Jhonata Ventura é mais delicado. Ele teve queimaduras em cerca de 30% do corpo queimado e continua no CTI. Na última terça-feira (12), ele acordou pela primeira vez e ficou sem sedação. De acordo com o boletim médico, ele já estava conseguindo responder a comandos simples, mas ainda não há previsão de alta.