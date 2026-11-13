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Francesco Pio Esposito admitiu ter sentido uma enorme pressão psicológica ao se apresentar para cobrar um pênalti depois de ver seu irmão desperdiçar uma cobrança anteriormente, durante a vitória por 3 a 1 sobre a França. O jovem atacante da Inter de Milão foi o herói da noite e manteve sua fase individual sensacional para garantir uma vitória fundamental à Itália na Liga das Nações.

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Assumindo a responsabilidade sob enorme pressão

Pio Esposito rapidamente se tornou a referência do ataque italiano, e sua atuação contra a França só reforçou sua crescente reputação. O atacante do Inter, que vive uma fase artilheira, marcou duas vezes e ajudou a derrotar os franceses. Mas foi o pênalti convertido que teve o maior peso emocional: ele foi para a cobrança depois de seu irmão, Sebastiano Esposito, ter desperdiçado uma penalidade mais cedo na partida.

Ao relembrar o momento de pressão, o jovem atacante admitiu que o pênalti valia mais do que o placar. “A responsabilidade era dupla”, disse à Sky Sport Italia. “Por um lado, eu precisava definir o jogo; por outro, fazer as pessoas esquecerem o erro do Seba. Em campo, foi difícil para mim vê-lo perder o pênalti.”

Consolidando uma marca artilheira

Os números da promessa do Inter estão se tornando difíceis de ignorar para a comissão técnica da seleção principal. Com nove gols em apenas 14 partidas pela seleção, Pio Esposito mantém um ritmo de gols comparável ao de alguns dos nomes mais lendários da história do futebol italiano. Apesar da expectativa crescente em torno de seu potencial para se tornar a próxima referência do ataque da Itália, o jogador mantém os pés no chão.

“Não sei dizer. A única coisa que faço é sempre dar o meu melhor”, explicou. “Espero continuar assim, porque o único segredo é o trabalho diário e ter e demonstrar o máximo de dedicação.”

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Orgulho por superar uma França de alto nível

Vencer uma seleção do calibre da França é um resultado importante para uma Itália que busca recuperar seu prestígio internacional. Depois de um período de transição e de momentos de desconfiança do público, a vitória sugere que a equipe está no caminho certo sob o comando atual. Esposito acredita que o triunfo é fruto do esforço coletivo do elenco.

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“Sem dúvida, vencer uma França tão forte é motivo de orgulho para todos. Precisamos continuar com esse entusiasmo”, afirmou o atacante. Ele apontou a combinação de juventude e experiência como o principal fator por trás do sucesso recente da equipe. “Todos recomeçamos juntos com muito entusiasmo. É um grupo jovem, com alguns jogadores experientes que nos ajudam muito.”

Construindo uma seleção unida

Além dos gols e do reconhecimento individual, o ambiente no vestiário parece ser a base da recuperação da Itália. O atacante destacou que a união do elenco permite aos talentos mais jovens jogar sem medo. Essa coesão tem sido fundamental para superar momentos difíceis durante a campanha na Liga das Nações. Ele encerrou elogiando o espírito dos companheiros: “É um grupo unido, que tem muito entusiasmo e está indo muito bem.”

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A Itália ocupa a liderança de seu grupo com dez pontos conquistados com esforço, mas não pode se acomodar. No próximo domingo, terá um teste duro pela frente: viajará a Bruxelas para enfrentar uma forte seleção da Bélgica.