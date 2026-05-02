Francesco Farioli supera o trauma do Ajax e conquista o título na sua primeira temporada com o FC Porto

Francesco Farioli conseguiu conquistar o título nacional português logo em seu primeiro ano como técnico do FC Porto. No sábado à noite, em casa, os Dragões venceram por 1 a 0 o Alverca, time de meio de tabela, e, faltando ainda duas partidas, não podem mais ser alcançados nem pelo Benfica nem pelo Sporting Portugal.

Cerca de um ano depois de Farioli ter perdido o título com o Ajax, o italiano sabia de antemão que um ponto já seria suficiente para garantir o título. Isso se deveu ao surpreendente empate do Benfica, ocorrido no início do dia contra o FC Famalicão (2 a 2).

Apesar da excelente posição inicial, o nervosismo dos campeões era claramente visível nos jogadores do Porto, que criaram poucas chances e, além disso, escaparam por pouco algumas vezes quando Alverca avançava com perigo.

Cinco minutos antes do intervalo, o primeiro gol finalmente saiu. Gabri Veiga cobrou um escanteio na frente do gol, onde Jan Bednarek venceu o duelo com seu marcador direto e, com uma cabeçada certeira no canto oposto, fez o 1 a 0.

No segundo tempo, pouco mudou no jogo. O Porto não assumiu riscos desnecessários, mas conseguiu conter melhor os contra-ataques do Alverca. O Porto deixou de marcar o 2 a 0, mas isso não incomodou o clube.

O Porto manteve a vantagem até o fim e pode se proclamar campeão de Portugal pela 31ª vez. Com o título nacional garantido, o Porto também se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

A disputa pelo segundo lugar — que dá acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões — ainda está totalmente em aberto. Se o Sporting vencer o Vitória SC na segunda-feira, ficará empatado em pontos com o atual segundo colocado, o Benfica. O Benfica tem melhor saldo de confrontos diretos com o Sporting.