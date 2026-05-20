Em uma entrevista detalhada ao Algemeen Dagblad, Francesco Farioli voltou a relembrar sua passagem pelo Ajax. Nela, ele conta que, em Amsterdã, houve momentos em que não se sentiu apoiado de forma alguma.

Isso ficou evidente pela primeira vez na janela de transferências de inverno, quando ficou claro que o Ajax estava em busca de reforços. “Queremos um número 6 que seja bom com a bola e também saiba defender bem, porque ele acaba atuando nessa posição em muitos jogos conosco”, começa Farioli sua história.

“Se o clube oferece então um número 6 com características totalmente diferentes, isso pode significar duas coisas: ou você escolheu o técnico errado, ou escolheu o certo, mas não o ouve. Então, você acabou escolhendo o errado mesmo.”

O carismático italiano lamenta, portanto, que as coisas tenham acontecido dessa forma no Ajax. “Acredito que o técnico deve sempre receber o apoio certo, porque, se vocês seguirem rumos diferentes, na verdade não vão avançar.”

Também no final da temporada, Farioli sentiu que não era levado a sério. Ele queria tornar o time “à prova da Liga dos Campeões” e, por isso, propôs profissionalizar ainda mais o Ajax. Ele nega, portanto, que tenha saído apenas porque não conseguiu três cozinheiros a mais.

“Deixe-me esclarecer: tive que rir quando li que eu havia pedido três cozinheiros e outras coisas absurdas. A realidade era o oposto: um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta. Isso não é exagero. Esses especialistas se encaixam nos padrões modernos de desempenho dos grandes clubes de futebol”, afirma Farioli.

No fim das contas, Farioli acabou indo para o FC Porto, onde conquistou o título logo na sua primeira temporada. “Nós nos entendemos imediatamente em termos de futebol e nossa visão sobre a composição do elenco era a mesma”, conta ele sobre sua relação com o presidente André Villas-Boas. “A comunicação e a coordenação no FC Porto são muito diretas. Assim, é possível melhorar ou implementar coisas mais rapidamente do que no Ajax, que tem uma estrutura totalmente diferente.”