Francesco Farioli não consegue a vitória com o FC Porto devido a um autogol verdadeiramente bizarro

Francesco Farioli empatou com o FC Porto contra o Nottingham Forest na noite de quinta-feira. Em casa, a equipe portuguesa não conseguiu passar de um empate em 1 a 1. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, na Inglaterra.

Já no primeiro minuto, o FC Porto deveria ter aberto o placar. O Nottingham Forest ainda não estava totalmente acordado e deixou Terem Moffi completamente livre na entrada da área. Felizmente para os ingleses, sua mira também não estava precisa, permitindo que Stefan Ortega fizesse a defesa.

Pouco depois, a equipe de Farioli acabou abrindo o placar. Após um belo passe de calcanhar de Pablo Rosario, Gabri Viega cruzou a bola. Na segunda trave, William Gomes marcou o 1 a 0.

O Porto não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Dois minutos após o 1 a 0, o lateral-direito Martim Fernandes marcou um gol contra raramente visto. O zagueiro tentou recuar a bola a quarenta metros da sua meta para o goleiro, mas chutou com muita força e acabou enganando acidentalmente o seu próprio goleiro: 1 a 1.









Para piorar a situação, Martim Fernandes ainda se lesionou cinco minutos depois. Ele foi substituído por Alberto Costa.

No segundo tempo, ambas as equipes tiveram chances. O Nottingham parecia ter assumido a liderança por meio de Igor Jesus, mas ele havia cometido uma falta no goleiro Diogo Costa e, portanto, o gol foi anulado.

Após o gol anulado, o Porto partiu em busca da vitória com determinação. Um chute do artilheiro Gomes foi defendido por Ortega, e Viktor Froholdt chutou de dentro da área, mas a bola passou rente à trave. No fim das contas, nada disso adiantou.