Francesco Farioli faz contratações no Ajax e traz, com efeito imediato, dois velhos conhecidos para o FC Porto

Após a saída de Óscar García, Erik Heijblok e Liam Helsloot também deixam o Ajax. A notícia foi divulgada pela Voetbal International. A dupla se transfere para o FC Porto com efeito imediato.

Heijblok atuava desde 2024 como treinador de goleiros da equipe principal do Ajax. Antes disso, ele desempenhou a mesma função no Jong Ajax e trabalhou com várias equipes de base do clube. Após um período total de onze anos no clube, ele deixa Amsterdã para trás.

Helsloot também deixa o Ajax. O analista de vídeo trabalhava no clube desde 2022 e agora se transfere para o Porto, onde voltará a trabalhar com Farioli.

Heijblok e Helsloot já haviam trabalhado juntos com o técnico italiano na temporada 2024/25. Sob sua liderança, o Ajax terminou na segunda colocação da Eredivisie naquela época, um feito que lançou as bases para a relação profissional entre eles.

O próprio Farioli deixou o Ajax após aquela temporada, devido a divergências com a diretoria do clube sobre a visão de futuro. No FC Porto, ele teve um início avassalador, conquistando o título nacional logo em sua primeira temporada. Com a chegada de Heijblok e Helsloot, ele traz de volta profissionais de confiança.

Heijblok e Helsloot, aliás, não são os únicos holandeses no Porto. Dave Vos, também ex-Ajax, é assistente técnico do clube, e na última temporada Pablo Rosario e Luuk de Jong também estavam sob contrato.