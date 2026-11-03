Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Porto, Francesco Farioli, pediu determinação máxima à sua equipe na preparação para um confronto de grande importância com o Napoli pela Champions League. Apesar do domínio no cenário nacional, o clube português ainda busca seus primeiros pontos na competição europeia, o que torna este “jogo de xadrez” contra o Napoli um momento crucial em sua campanha.

Publicidade

Farioli não se intimida com o histórico do Napoli

Farioli alertou que não há um favorito claro para o confronto decisivo da quarta rodada da Champions League, em que o Porto receberá o Napoli. O técnico italiano, que transformou o Porto em uma potência no cenário nacional, reconheceu a força do adversário, consolidado como presença constante no futebol europeu sob o comando de Massimiliano Allegri. Embora o Napoli possa chegar com alguns problemas físicos no elenco, Farioli insiste que a qualidade individual da equipe italiana exige concentração total de seus jogadores no Estádio do Dragão.

“Em um jogo como este, é difícil falar em favoritos. O Napoli tem qualidade mesmo com algumas ausências; é uma equipe forte e competitiva. Mas nós também somos. Eles conquistaram dois títulos do Campeonato Italiano nos últimos anos, e vamos aproveitar nossas oportunidades para fazer uma grande partida. Queremos entrar em campo com muita determinação”, afirmou Farioli, segundo o TuttoMercatoWeb.

“Quanto às lesões, tentamos entender quem pode começar jogando por eles e estaremos preparados. No entanto, pensamos mais na nossa escalação do que na deles. Também temos nossas ausências e precisamos encontrar soluções adequadas. Será uma partida de xadrez; a cada peça movida, será necessário fazer ajustes.

As raízes italianas e a influência de Allegri

Considerado um dos jovens técnicos mais promissores do futebol europeu, Farioli percorreu um caminho pouco convencional, alcançando o sucesso na Turquia, na França e em Portugal antes de um retorno de destaque à sua terra natal. Apesar do prestígio crescente no exterior, ele mantém uma ligação estreita com os princípios do futebol italiano e apontou Allegri como uma das principais influências em seu desenvolvimento profissional. Farioli elogiou a qualidade dos técnicos da Itália, destacando tanto nomes experientes quanto profissionais em ascensão que continuam a ampliar os horizontes táticos do jogo.

Publicidade Publicidade

“Tive a sorte de passar por muitos países e encontrar clubes que me deram uma oportunidade, seis ou sete anos atrás, para começar, além de outros que, mais recentemente, me permitiram viver experiências de alto nível na Europa. No ano passado, vencemos, o que é importante para jogadores e técnicos. Mais do que avaliar o que ainda não tive, avalio minha trajetória até aqui com muita gratidão àqueles que me deram essa oportunidade”, explicou.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Já há muitos nomes novos na Itália e, de qualquer forma, os mais experientes são todos técnicos de grande qualidade e experiência, que deram e continuam dando muito ao futebol italiano. Há inúmeros exemplos, como meu amigo Alvini. Moramos a poucos quilômetros um do outro e, apesar de ter chegado tarde à Serie A, ele está fazendo um ótimo trabalho e surpreendendo a todos. Também há outros técnicos experientes, como Allegri, um toscano como nós, que é uma das maiores referências do futebol italiano.”

Os números de xG do Napoli

Farioli também analisou os números subjacentes do Napoli e sugeriu que os resultados recentes talvez não reflitam plenamente a qualidade de suas atuações. Ao citar a métrica de gols esperados (xG), argumentou que a equipe italiana segue entre as mais criativas da Europa no ataque.

Publicidade

“Se você olhar para o xG, percebe que a produção ofensiva do Napoli é de alto nível. É uma equipe que cria muito, mas alguns resultados não refletiram suas atuações. Isso também aconteceu conosco na Champions League. Futebol é assim. O que importa é a atuação, embora saibamos que o resultado é o juiz supremo”, acrescentou o técnico do Porto.

A filosofia do Porto e a busca por pontos

Às vésperas da partida, Farioli está determinado a manter a identidade que implantou no Porto ao longo de seus 60 jogos no comando da equipe. Ele descartou uma postura conservadora e garantiu que seu time manterá a pressão alta e o foco na posse de bola controlada.

Publicidade

“Meu objetivo é chegar ao ataque e marcar. Estou aqui há 60 jogos; evoluímos, conduzimos a bola e a construção das jogadas está presente. Amanhã seremos o Porto de sempre, inclusive com a pressão adequada. O equilíbrio fará a diferença; é preciso tomar a decisão certa nos momentos decisivos da partida. Da nossa parte, queremos jogar bem para começar a somar pontos na Champions League, e fazer isso em casa nos dá a oportunidade de encontrar uma energia extra”, concluiu Farioli.