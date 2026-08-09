Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Francesco FarioliGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Francesco Farioli corre o risco de perder um grande talento: FC Porto recebe oferta de 45 milhões de euros

Mercado da bola
Porto
AS Roma
R. Mora

Rodrigo Mora está na mira concreta da Roma, informa a Sky Italia. Os italianos fizeram uma proposta de 45 milhões de euros, além de bônus, e esperam assim contratar a joia de 19 anos junto ao Porto.

Além da Roma, Mora também desperta o interesse do Galatasaray, que, no entanto, parece apostar em um acordo por empréstimo. Os italianos querem contratar Mora em definitivo e, por isso, agora são vistos como favoritos para obter a assinatura do jogador.

Na Roma, sabe-se que Mora rende melhor como um camisa 10 clássico, posição para a qual normalmente não há espaço no sistema 3-4-2-1 do técnico Gian Piero Gasperini.

No entanto, Gasperini e sua comissão técnica estão convencidos de que Mora, destro, também pode atuar um pouco mais aberto no campo como um dos dois meias atrás do centroavante.

Mora estreou aos 15 anos, 8 meses e 10 dias como o jogador mais jovem de todos os tempos no futebol português. Até aqui, ele disputou 79 partidas pelo Porto, para o qual marcou 16 gols e deu 6 assistências.

Campeonato Português
Rio Ave crest
Rio Ave
RA
Porto crest
Porto
POR

Na última temporada, o técnico Francesco Farioli utilizou Mora em 44 partidas, 28 delas pela Liga Portugal. Em exatamente metade desses jogos, o habilidoso jogador começou como titular.

Mora tem contrato com o Porto até meados de 2030, com uma cláusula de rescisão fixada em 70 milhões de euros. No entanto, o atual campeão português está disposto a negociar.

A expectativa é de que a primeira oferta da Roma seja insuficiente, embora ainda não se saiba até que ponto o Porto está disposto a baixar a pedida e se a Roma também estará disposta a pagar esse valor.

Gasperini já espera há meses por um novo ponta. A Roma esteve perto de contratar Mason Greenwood e Crysencio Summerville no início desta janela, mas os dois acabaram optando por Fenerbahçe e Al-Hilal, respectivamente.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google