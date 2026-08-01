Francesco Farioli conquista o segundo título como técnico do FC Porto na estreia de Hwang In-beom

Francesco Farioli conquistou seu segundo título como técnico do FC Porto. Os Dragões venceram a Supercopa de Portugal às custas do time da segunda divisão SCU Torreense, que na última temporada conquistou a taça nacional de forma sensacional. Victor Froholdt fez a diferença: 1 a 0.

No time titular do campeão português, Farioli abriu espaço, entre outros, para o volante Pablo Rosario. Hwang In-beom, que chegou do Feyenoord, começou no banco e fez sua estreia oficial a quinze minutos do fim.

O Porto foi, como esperado, a equipe dominante, embora tenha demorado um pouco até que a primeira grande chance desperdiçada acontecesse. William Gomes finalizou por cima em posição muito favorável, na segunda trave.

Aos 38 minutos, saiu o primeiro e, portanto, único gol da partida. O ponta-esquerda Pepê cortou para dentro e levantou a bola com perfeição na cabeça de Froholdt, que não deu chances ao goleiro Adriel: 1 a 0.

Apesar da diferença de qualidade, o Torreense conseguiu transformar o duelo em um jogo de verdade. O Porto criou muito pouco depois do intervalo, mas no fim conseguiu sustentar a vantagem.

Assim, o Porto pode mirar o início do campeonato com boa sensação, no próximo domingo, em casa, contra o Alverca. O Torreense pode voltar suas atenções para a fase de liga da Europa League.

Aliás, o time da zebra terminou a última temporada em baixa. Depois da final da taça vencida contra o Sporting Portugal (1-2), estava marcado o jogo de volta dos playoffs de promoção. Após o 0 a 0 em casa contra o Casa Pia, deu errado na volta (2 a 0). Assim, o Torreense terá de voltar a focar no acesso.