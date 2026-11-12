França: Zidane se encanta por Da Cunha, do Como: "Ele tem tudo o que eu amo em um jogador"

Também contra a Itália na Liga das Nações, o técnico da França, Zinédine Zidane, aposta em Lucas Da Cunha. Sob o comando do ex-Real Madrid, o capitão do Como conquistou um protagonismo inesperado e já consolidado. Vieram as primeiras convocações, os primeiros jogos e agora a promoção a titular efetivo também no confronto em San Siro.
Em entrevista ao Téléfoot nas últimas horas, Zidane explicou por que o jogador do Como representa perfeitamente sua ideia de futebol: "Ele personifica o que quero colocar em prática. É tudo o que eu amo: um jogador que faz o time jogar, que inicia os ataques, que não tem medo de conduzir a bola fora de sua posição".
"Muitas vezes pensamos em seus defeitos: 'Talvez fisicamente... Nos duelos...' Mas, na verdade, ele não precisa disso. Há jogadores que não precisam disso. Há jogadores inteligentes o bastante para saber se posicionar. E ele brilha com seu posicionamento".
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.