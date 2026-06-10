França x Senegal: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

O jogo França x Senegal começa no dia 16 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (GMT).
França x Senegal: um reencontro irônico
A França, vice-campeã de 2022, inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho contra o Senegal. É uma revanche daquele encontro icônico de 2002, quando os Leões de Teranga conquistaram uma vitória surpreendente, chocando o mundo ao derrotar os então atuais campeões. Desta vez, espera-se que os Bleus estejam novamente entre os favoritos, com medalhas de ouro e prata nas duas últimas edições.
Quem é o técnico da França e quais são os principais jogadores?
Há estrelas por toda parte neste grupo francês. A profundidade do elenco, sinceramente, nunca é um problema para os campeões de 1998 e 2018.
Apenas Olivier Giroud (57) marcou mais gols do que os 56 de Kylian Mbappé pela França, e o atacante do Real Madrid deve ser o capitão de sua seleção, apesar das recentes dificuldades com uma lesão na coxa. Como todos sabemos, o irreprimível Mbappé marcou um hat-trick na final de 2022 contra a Argentina. Talvez seja a hora de Ousmane Dembélé, do PSG, marcar seu primeiro gol neste torneio. O ex-jogador do Barça já disputou duas Copas do Mundo. Recém-saído da conquista da Liga dos Campeões e com 35 gols marcados na campanha, Dembélé terá a companhia dos companheiros de clube Désiré Doué e Bradley Barcola, de Michael Olise, do Bayern, e de Rayan Cherki, do Man City, em um ataque que parece temível. Espera-se que William Saliba, do Arsenal, comande uma talentosa zaga de quatro. A profundidade do elenco de Didier Deschamps é tão grande que não há espaço para o meia do Real Madrid, Eduardo Camavinga, no grupo.Getty Images
Quem é o técnico do Senegal e quais são os principais jogadores?
O trio que atua na Arábia Saudita – Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy – é a espinha dorsal experiente de uma sólida seleção do Senegal. O ex-atacante do Liverpool Mane, indiscutivelmente o jogador mais icônico da história do país, será novamente o talismã da equipe. Mendy vestirá as luvas, e seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, Koulibaly, comandará a zaga. Fique de olho também no meio-campista do Tottenham Pape Sarr e no atacante do Bayern de Munique Nicolas Jackson, que está por lá por empréstimo do Chelsea.
O atual técnico Pape Thiaw assumiu o cargo do experiente Aliou Cissé em dezembro de 2024 e levou a equipe à glória na Copa Africana de Nações de 2025, embora os Leões de Teranga tenham desistido da partida devido a um protesto, concedendo oficialmente a Marrocos uma vitória por 3 a 0 por desistência.Getty Images
Seleção da França para a Copa do Mundo com 26 jogadores
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).Getty Images
A trajetória da França rumo à Copa do Mundo
A França passou com facilidade pela fase de qualificação europeia, garantindo uma vaga direta ao liderar o Grupo D da UEFA no final de 2025.
Seleção de 26 jogadores do Senegal para a Copa do Mundo
Goleiros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).
Defensores: Krepin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).
Meio-campistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mônaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Munique).
Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).
A trajetória do Senegal rumo à Copa do Mundo
O Senegal terminou invicto na liderança do Grupo B, garantindo sua vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Enfrentando a concorrência da República Democrática do Congo, o Senegal sofreu apenas três gols em 10 partidas.
Notícias e escalações
Prováveis escalações de França x Senegal
Técnico
- D. Deschamps
O técnico da França, Didier Deschamps, ainda não confirmou a provável escalação para esta partida, e não há lesões ou suspensões listadas nos dados atuais. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.
O técnico do Senegal, Pape Thiaw, também não tem notícias confirmadas sobre a equipe nesta fase. Não foram fornecidos dados sobre lesões, suspensões ou escalação prevista. Volte para conferir as informações mais recentes à medida que a partida se aproxima.
Desempenho
A França venceu quatro das últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em 8 de junho, com Olise como destaque. Antes disso, houve uma derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim em 4 de junho, sua única derrota nessa sequência. A equipe também venceu a Colômbia por 3 a 1 e o Brasil por 2 a 1 em amistosos consecutivos em março. Nas cinco partidas, a França marcou 10 gols e sofreu cinco.
O Senegal venceu três das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para os Estados Unidos em 31 de maio. Antes disso, o time venceu a Gâmbia por 3 a 1 e o Peru por 2 a 0 em março. As outras duas derrotas ocorreram na Copa Africana das Nações, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Marrocos em janeiro. O Senegal marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Histórico de confrontos diretos
Essas duas seleções se enfrentaram uma vez no conjunto de dados fornecido. Na Copa do Mundo de 2002, em 31 de maio, o Senegal venceu a França por 1 a 0, no que é considerada uma das zebras mais famosas do torneio. Esse resultado, na fase de grupos, contribuiu para a eliminação precoce da França de um torneio no qual entrava como atual campeã.
Classificação
No Grupo I, a França chega à partida na primeira colocação, enquanto o Senegal ocupa atualmente a quarta posição.