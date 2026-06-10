França x Senegal: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - I New York/New Jersey Stadium

O jogo França x Senegal começa no dia 16 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (GMT).

França x Senegal: um reencontro irônico

A França, vice-campeã de 2022, inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho contra o Senegal. É uma revanche daquele encontro icônico de 2002, quando os Leões de Teranga conquistaram uma vitória surpreendente, chocando o mundo ao derrotar os então atuais campeões. Desta vez, espera-se que os Bleus estejam novamente entre os favoritos, com medalhas de ouro e prata nas duas últimas edições.

Quem é o técnico da França e quais são os principais jogadores?

Há estrelas por toda parte neste grupo francês. A profundidade do elenco, sinceramente, nunca é um problema para os campeões de 1998 e 2018.

Apenas Olivier Giroud (57) marcou mais gols do que os 56 de Kylian Mbappé pela França, e o atacante do Real Madrid deve ser o capitão de sua seleção, apesar das recentes dificuldades com uma lesão na coxa. Como todos sabemos, o irreprimível Mbappé marcou um hat-trick na final de 2022 contra a Argentina. Talvez seja a hora de Ousmane Dembélé, do PSG, marcar seu primeiro gol neste torneio. O ex-jogador do Barça já disputou duas Copas do Mundo. Recém-saído da conquista da Liga dos Campeões e com 35 gols marcados na campanha, Dembélé terá a companhia dos companheiros de clube Désiré Doué e Bradley Barcola, de Michael Olise, do Bayern, e de Rayan Cherki, do Man City, em um ataque que parece temível. Espera-se que William Saliba, do Arsenal, comande uma talentosa zaga de quatro. A profundidade do elenco de Didier Deschamps é tão grande que não há espaço para o meia do Real Madrid, Eduardo Camavinga, no grupo.

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Quem é o técnico do Senegal e quais são os principais jogadores?

O trio que atua na Arábia Saudita – Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy – é a espinha dorsal experiente de uma sólida seleção do Senegal. O ex-atacante do Liverpool Mane, indiscutivelmente o jogador mais icônico da história do país, será novamente o talismã da equipe. Mendy vestirá as luvas, e seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, Koulibaly, comandará a zaga. Fique de olho também no meio-campista do Tottenham Pape Sarr e no atacante do Bayern de Munique Nicolas Jackson, que está por lá por empréstimo do Chelsea.

O atual técnico Pape Thiaw assumiu o cargo do experiente Aliou Cissé em dezembro de 2024 e levou a equipe à glória na Copa Africana de Nações de 2025, embora os Leões de Teranga tenham desistido da partida devido a um protesto, concedendo oficialmente a Marrocos uma vitória por 3 a 0 por desistência.

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Seleção da França para a Copa do Mundo com 26 jogadores

Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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A trajetória da França rumo à Copa do Mundo

A França passou com facilidade pela fase de qualificação europeia, garantindo uma vaga direta ao liderar o Grupo D da UEFA no final de 2025.

Seleção de 26 jogadores do Senegal para a Copa do Mundo

Goleiros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defensores: Krepin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Meio-campistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mônaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Munique).

Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

A trajetória do Senegal rumo à Copa do Mundo

O Senegal terminou invicto na liderança do Grupo B, garantindo sua vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Enfrentando a concorrência da República Democrática do Congo, o Senegal sofreu apenas três gols em 10 partidas.

Notícias e escalações

O técnico da França, Didier Deschamps, ainda não confirmou a provável escalação para esta partida, e não há lesões ou suspensões listadas nos dados atuais. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.

O técnico do Senegal, Pape Thiaw, também não tem notícias confirmadas sobre a equipe nesta fase. Não foram fornecidos dados sobre lesões, suspensões ou escalação prevista. Volte para conferir as informações mais recentes à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A França venceu quatro das últimas cinco partidas. Sua última partida foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em 8 de junho, com Olise como destaque. Antes disso, houve uma derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim em 4 de junho, sua única derrota nessa sequência. A equipe também venceu a Colômbia por 3 a 1 e o Brasil por 2 a 1 em amistosos consecutivos em março. Nas cinco partidas, a França marcou 10 gols e sofreu cinco.

O Senegal venceu três das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para os Estados Unidos em 31 de maio. Antes disso, o time venceu a Gâmbia por 3 a 1 e o Peru por 2 a 0 em março. As outras duas derrotas ocorreram na Copa Africana das Nações, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Marrocos em janeiro. O Senegal marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

FRA Um SEN 0 0 Empate 1 França 0 - 1 Senegal 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Essas duas seleções se enfrentaram uma vez no conjunto de dados fornecido. Na Copa do Mundo de 2002, em 31 de maio, o Senegal venceu a França por 1 a 0, no que é considerada uma das zebras mais famosas do torneio. Esse resultado, na fase de grupos, contribuiu para a eliminação precoce da França de um torneio no qual entrava como atual campeã.

Classificação

No Grupo I, a França chega à partida na primeira colocação, enquanto o Senegal ocupa atualmente a quarta posição.