França x Portugal: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duas das melhores seleções do mundo se enfrentam neste domingo (11), pela Nations League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Nada menos do que Mbappé, Pogba e cia x Cristiano Ronaldo, B. Fernandes e cia: e se enfrentam neste próximo domingo (11), às 15h45 (de Brasília), em Paris, no Stade de France. A partida, válida pela terceira rodada da Nations League, terá transmissão ao vivo do TNT, EI Plus e do YouTube do Esporte Interativo. Na Goal , você acompanha os lances do jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Portugal DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no TNT, EI Plus e YouTube do Esporte Interativo. Aqui, na Goal , você também acompanha os lances do jogo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

De volta com seus titulares, após reservas brilharem em goleada de 7 a 1 sobre a Ucrânia, a seleção francesa tem uma parada mais difícil pela frente: enfrenta Portugal, atual campeão da .

Com o elenco completo, Didier Deschamps não deverá ter problemas para escalar seu time ideal na partida. Jogadores que nem sequer entraram diante da equipe do leste europeu, como Kanté, por exemplo, devem aparecer entre os titulares.

Provável escalação da França: Lloris; Digne, Varane, Lenglet e Pavard; Kanté, Pogba e Tolisso; Griezmann, Mbappé e Giroud (Coman).

PORTUGAL

Nada muda em Portugal: ano após ano, Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes e marcando gols para a seleção de seu país.

O que é diferente é o que está ao seu redor: o craque tem um elenco repleto de coadjuvantes de luxo e outros grandes jogadores, como Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Assim, Portugal vem forte para tentar o bicampeonato da Nations League.

Provável escalação de Portugal: Rui Patrício; Raphael Guerreiro, Ruben Dias, Pepe e João Cancelo; Ruben Neves, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 4 x 2 Liga das Nações 8 de setembro de 2020 França 7 x 1 Amistoso 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Croácia x França Liga das Nações 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) França x Finlândia Amistoso 11 de novembro de 2020 17h10 (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Portugal Liga das Nações 8 de setembro de 2020 Portugal 0 x 0 Amistoso 7 de outubro de 2020

