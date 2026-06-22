França x Iraque: risco de tempestades e raios; o que está acontecendo na Copa do Mundo e os casos anteriores nos Estados Unidos

Às vésperas do confronto entre França e Iraque, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a questão do clima está no centro das atenções. De fato, paira sobre Filadélfia uma ameaça que pode afetar fortemente o andamento da partida: as tempestades previstas na região do estádio correm o risco de transformar um jogo normal de futebol em uma longa maratona marcada por interrupções, esperas e adiamentos constantes. O pontapé inicial está marcado para as 17h locais (23h na Itália): as previsões indicam chuvas generalizadas e possíveis descargas elétricas ao longo do dia, um cenário que mantém em alerta organizadores, times e torcedores.





A REGRA — Nos Estados Unidos, vigem normas particularmente rigorosas para garantir a segurança de jogadores e espectadores. O regulamento adotado pela FIFA segue as orientações das autoridades meteorológicas americanas e prevê a interrupção imediata da partida assim que for detectado um raio em um raio de cerca de 13 quilômetros do estádio. Nesse momento, o árbitro suspende a partida, os jogadores voltam aos vestiários e o público é convidado a deixar seus lugares para se dirigir a áreas seguras. A partir daí, inicia-se uma contagem regressiva de 30 minutos. Se, nesse intervalo, não forem registrados outros raios, a partida pode ser retomada normalmente. Mas basta uma nova descarga elétrica nas proximidades para que a contagem recomece do zero.







