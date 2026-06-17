França x Iraque – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - I Philadelphia Stadium

A partida entre França e Iraque terá início no dia 22 de junho de 2026, às 22h00 GMT e às 17h00 EST.

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França x Iraque: Contexto da partida

O próximo confronto na região do Meio-Atlântico tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo I buscam se adaptar a uma dinâmica de grupo em rápida mudança. Após a rodada de estreia, o que está em jogo no Philadelphia Stadium aumentou drasticamente. A França entra em campo em alta, após mudar de marcha para garantir uma vitória decisiva por 3 a 1 sobre a perigosa seleção do Senegal, em Nova York. Por outro lado, o Iraque chega à Costa Leste sob intensa pressão para se recuperar de uma derrota contundente por 4 a 1 para a Noruega de Erling Haaland, em Boston. Ambos os times sabem que os ajustes psicológicos e a recuperação física após essas intensas partidas de estreia determinarão o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da França, Didier Deschamps, buscará dar continuidade a uma atuação que realmente decolou no segundo tempo, contando fortemente com seu ataque repleto de estrelas. Com Kylian Mbappé quebrando recordes e Michael Olise virando o jogo pelas laterais, os bicampeões mundiais têm um motor criativo temível, pronto para dominar a posse de bola e desmontar formações defensivas compactas. Do outro lado está a seleção iraquiana comandada pelo técnico australiano Graham Arnold. Tendo visto o retorno histórico de sua equipe à Copa do Mundo prejudicado por erros individuais críticos no terço defensivo, Arnold precisa incutir rapidamente um plano tático à prova de balas e reavivar a mentalidade feroz e combativa que sua equipe utilizou para superar com sucesso uma campanha de qualificação exaustiva.

Realizado no moderno Philadelphia Stadium, este confronto será um teste cativante de adaptações táticas. O Iraque não pode se dar ao luxo de ter falhas estruturais ou lacunas passivas nas áreas centrais, tornando a comunicação disciplinada no meio-campo e o acompanhamento impecável de adversários suas prioridades absolutas. A França verá esta partida como a plataforma perfeita para consolidar sua posição na liderança do Grupo I e garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final. Enquanto isso, os Leões da Mesopotâmia entrarão em campo determinados a atrapalhar os favoritos do torneio, usar o atacante Aymen Hussein como arma nos contra-ataques e virar completamente o quadro do grupo.

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Como as duas seleções se saíram na 1ª rodada?

França 3 x 1 Senegal

A equipe de Didier Deschamps acelerou o ritmo no segundo tempo para garantir uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a perigosa seleção do Senegal no New York New Jersey Stadium. Os Les Bleus, repletos de estrelas, controlaram o território, mas tiveram que manter a paciência durante uma primeira hora de jogo cautelosa. O gol decisivo finalmente chegou aos 66 minutos, quando o capitão Kylian Mbappé abriu o placar. A França ampliou a vantagem aos 82 minutos com um chute certeiro do substituto Bradley Barcola. Embora o Senegal tenha descontado nos acréscimos por meio de Ibrahim Mbaye, Mbappé respondeu imediatamente com seu segundo gol da noite, aos 96 minutos, garantindo os três pontos e consolidando um início perfeito na campanha.

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Iraque 1 x 4 Noruega

Os jogadores de Graham Arnold sofreram uma derrota contundente por 4 a 1 nas mãos de uma letal seleção da Noruega em Boston, embora tenham conseguido um resultado histórico. Os Leões da Mesopotâmia foram pressionados desde o início pela organização física e tática dos europeus, ficando atrás no placar com um gol de Erling Haaland aos 29 minutos. O Iraque mostrou enorme garra e empatou temporariamente aos 39 minutos, quando o centroavante Aymen Hussein aproveitou um cruzamento perfeito de Amir Al-Ammari para marcar um gol de empate poderoso. No entanto, um erro crítico em um passe para trás permitiu que Haaland aproveitasse a oportunidade e restabelecesse a vantagem da Noruega pouco antes do intervalo. O cansaço defensivo cobrou seu preço no final do segundo tempo, com Leo Østigård marcando de cabeça o terceiro gol, antes que um infeliz gol contra aos 96 minutos selasse uma estreia difícil no Grupo I.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

França (Didier Deschamps): Velocidade de transição no meio-campo e apoio ofensivo pelas laterais

Didier Deschamps não precisa reformular excessivamente uma fórmula que, no fim das contas, garantiu uma confortável vitória por 3 a 1 sobre o Senegal em Nova York. A flexibilidade tática demonstrada no segundo tempo, aliada à execução letal de Kylian Mbappé e Bradley Barcola, provou que os bicampeões mundiais podem dominar as equipes assim que encontram seu ritmo.

No entanto, a segunda rodada exige um início muito mais incisivo para impedir que um adversário teimoso ganhe confiança logo no início. No primeiro tempo contra o Senegal, a França por vezes pareceu lenta na posse de bola, tendo dificuldade para romper rapidamente um bloco bem estruturado. O principal ajuste de Deschamps deve se concentrar no meio-campo, garantindo que a linha de meio-campistas leve a bola para frente com muito mais velocidade vertical para romper as linhas iraquianas antes que elas se organizem. Quando a França avançar, deve oferecer apoio imediato pelas laterais para criar sobrecarregamentos que isolem os adversários. Em vez de deixar seus atacantes ficarem congestionados nas áreas centrais, os laterais devem se sobrepor agressivamente para alargar o campo, desorganizando a linha defensiva do Iraque e criando espaços valiosos para Mbappé explorar.

Iraque (Graham Arnold): Consolidação do bloco baixo e estrutura defensiva de repouso

Graham Arnold não precisa descartar completamente a identidade de luta que sua equipe demonstrou em alguns momentos contra a Noruega, em Boston. A ameaça aérea e o jogo de retenção do centroavante Aymen Hussein, combinados com os passes precisos de Amir Al-Ammari, provaram que os Leões da Mesopotâmia possuem as ferramentas básicas para punir as equipes nas transições.

No entanto, Arnold precisa resolver de forma implacável as falhas defensivas catastróficas que custaram caro à sua equipe na estreia. Contra a Noruega, a equipe enfrentou grandes dificuldades com erros individuais e com a manutenção da integridade estrutural durante as transições defensivas, deixando vastos espaços expostos para que um ataque letal os explorasse. Contra uma seleção francesa montada para punir instantaneamente qualquer bola perdida ou falha defensiva, perder a posse de bola de forma desnecessária ou administrar mal a linha defensiva será fatal. O principal ajuste de Arnold deve se concentrar na estrutura defensiva e na proteção do meio-campo. O bloco central precisa permanecer extremamente compacto, se comunicar de forma impecável e contar com uma consolidação profunda no meio-campo para neutralizar as jogadas nos meios-espaços antes que a França possa soltar seus alas de nível mundial.

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Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 2ª rodada?

Notícias da seleção da França

O principal desafio de Didier Deschamps ao se dirigir ao Philadelphia Stadium é manter o foco mental enquanto lida com a carga física de seu elenco repleto de estrelas. Felizmente para os Bleus, eles saíram da vitória por 3 a 1 na estreia contra o Senegal com um elenco incrivelmente intacto, deixando Deschamps com uma abundância de opções em todas as linhas.

O capitão Kylian Mbappé está garantido no time titular após marcar dois gols brilhantes que garantiram a vitória na primeira rodada, colocando-se à beira de empatar o recorde histórico de gols da França. O principal dilema na escalação reside em como Deschamps equilibrará sua imensa profundidade ofensiva. Depois de ver o ponta do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, sair do banco para marcar um gol decisivo no final da partida contra o Senegal, há forte pressão para que ele receba uma vaga na equipe titular na lateral. Isso poderia injetar energia vertical imediata ao lado de Michael Olise, do Bayern de Munique, ao mesmo tempo em que permitiria que meio-campistas de recuo, como Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, descansassem ou gerenciassem seus minutos antes das fases eliminatórias.

Notícias da seleção do Iraque

Graham Arnold enfrenta um quebra-cabeça psicológico e defensivo muito mais complexo ao preparar sua equipe para enfrentar os pesos pesados do Grupo I. O principal tema em torno dos Leões da Mesopotâmia é lidar com o cansaço defensivo e os erros individuais que selaram sua derrota por 4 a 1 na estreia contra a Noruega.

Na defesa, Arnold buscará uma coesão muito maior da dupla de zagueiros centrais formada por Zaid Tahseen e Ali Hashim para reconstruir uma linha defensiva que precisa se manter totalmente compacta contra Kylian Mbappé. Os laterais Hussein Ali e Merchas Doski terão seu ritmo de trabalho defensivo posto à prova contra os velozes pontas da França. No gol, o experiente goleiro Jalal Hasan estará desesperado por mais proteção da defesa após uma partida de estreia difícil.

O ponto central indiscutível do esquema do Iraque continua sendo o imponente atacante Aymen Hussein, que marcou com confiança sua estreia no torneio com um gol de empate espetacular no primeiro tempo contra os noruegueses. Ele será o pilar da linha de frente ao lado de Ali Al-Hamadi, enquanto os criativos meio-campistas Amir Al-Ammari — que deu a assistência precisa na primeira rodada — e jogadores de ponta como Ali Jasim e Ibrahim Bayesh serão essenciais para garantir a excelente posse de bola necessária para aliviar a pressão sobre a zaga.

França x Iraque: confrontos-chave

Kylian Mbappé x Zaid Tahseen

Depois de ter alterado completamente o ritmo da partida de estreia e reescrito a história ao marcar dois gols brilhantes no segundo tempo contra o Senegal, Kylian Mbappé continua sendo o temível ponto-chave do ataque de Didier Deschamps. Embora a França tenha precisado manter a paciência durante uma primeira hora cautelosa e lenta em Nova York, um Mbappé totalmente solto dá aos Bleus a velocidade vertical de elite e a precisão necessárias para desmontar formações compactas. Atuando a partir de suas devastadoras faixas de ataque, ele buscará se infiltrar em espaços livres, prender os defensores e explorar impiedosamente qualquer falha posicional.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Zaid Tahseen, que enfrenta um teste monumental de disciplina tática. A defesa iraquiana mostrou-se vulnerável a movimentos de alto nível e à pressão direta durante a derrota por 4 a 1 para a Noruega, sofrendo muito com erros que custaram caro e cansaço defensivo no final da partida. Tahseen deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais. Ele não pode se dar ao luxo de perder a bola de forma desnecessária ou ser arrastado para fora de posição pelas jogadas de engodo de Mbappé, o que exporia as perigosas brechas centrais que o elenco de apoio de elite da França explora com tanta precisão.

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Michael Olise x Merchas Doski

A centelha criativa de nível mundial na primeira rodada, Michael Olise orquestrou completamente o avanço ofensivo da França, abrindo a rígida formação senegalesa com uma assistência magnífica que rasgou a defesa para o primeiro gol de Mbappé. Contra o Iraque, seu principal objetivo será contornar a pressão inicial no meio-campo e desencadear transições rápidas a partir dos meios-espaços laterais. Se Olise tiver tempo e espaço para se virar e encarar os defensores no terço final do campo, seu alcance de passe de elite e seus movimentos precisos desequilibrarão continuamente o bloco defensivo adversário.

Quem buscará interromper esse ritmo criativo e fluido é o lateral-esquerdo do Iraque, Merchas Doski. Embora o Iraque tenha demonstrado imensa garra para empatar no primeiro tempo contra a Noruega, a equipe passou longos períodos do segundo tempo encurralada em seu próprio território devido à falta de cobertura nas laterais. Doski deve administrar seu posicionamento defensivo com extrema cautela, equilibrando seu desejo de apoiar contra-ataques pelas laterais com a necessidade absoluta de acompanhar os ângulos de corte de Olise para dentro. Fechar essas linhas de passe logo no início será fundamental para garantir que os Bleus não consolidem completamente a posse de bola e sufoquem o meio-campo iraquiano.

Como estão as possibilidades no Grupo I?

Após a rodada de estreia, o Grupo I já apresentou uma divisão imediata. A Noruega lidera com três pontos e saldo de gols de +3, após uma vitória fácil por 4 a 1 sobre o Iraque, enquanto a França vem logo atrás, também com três pontos e saldo de gols de +2, após a vitória por 3 a 1 contra o Senegal. Esta partida da 2ª rodada, no Philadelphia Stadium, serve como um ponto de inflexão matemático vital para os cenários de classificação rumo à rodada final de jogos.

Se a França vencer

Uma vitória da equipe de Didier Deschamps catapultaria os Bleus para o máximo de seis pontos, garantindo antecipadamente sua vaga nas oitavas de final ou colocando-os à beira da classificação, dependendo do resultado simultâneo do jogo entre Noruega e Senegal. Se a Noruega, ao mesmo tempo, evitar a derrota contra o Senegal, a França teria matematicamente garantida uma das duas primeiras colocações com uma partida de antecedência. Fundamentalmente, isso lhes daria o luxo de poupar titulares essenciais na última rodada contra a Noruega, enquanto deixaria o Iraque estagnado com zero pontos e o colocaria sob imensa pressão para buscar uma vitória expressiva contra o Senegal, apenas para manter a esperança de avançar como o melhor terceiro colocado.

Se o Iraque vencer

Caso os jogadores de Graham Arnold consigam uma virada sensacional e garantam os três pontos, isso abriria completamente o Grupo I. Chegar a três pontos reviveria imediatamente os Leões da Mesopotâmia, colocando-os empatados com a França e de volta à briga direta pela classificação automática para as oitavas de final. Por outro lado, esse cenário deixaria a França estagnada com três pontos. Dependendo de como a diferença de gols se alterar, isso forçaria os bicampeões mundiais a um confronto de alta pressão — e potencialmente decisivo — contra a Noruega na última rodada, transformando o que se esperava ser uma campanha confortável na fase de grupos em uma disputa acirrada.

O cenário de empate

Um empate na Pensilvânia manteria a França confortavelmente posicionada com quatro pontos, mantendo seu caminho firme rumo à classificação garantida. Para o Iraque, um empate garantiria um primeiro ponto crucial no torneio, interrompendo sua sequência defensiva, mas reduzindo drasticamente suas margens de segurança rumo à última rodada. Nessa situação, a França entraria no confronto contra a Noruega sabendo que um empate provavelmente seria suficiente para garantir uma das duas primeiras colocações, enquanto o Iraque enfrentaria uma partida final de alta pressão, na qual a vitória é obrigatória, contra o Senegal para se manter vivo no torneio.

Notícias das equipes e escalações

O técnico da França, Didier Deschamps, não confirmou uma provável escalação antes desta partida, e não há relatos de lesões ou suspensões na equipe. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida.

O técnico do Iraque, Graham Arnold, também não divulgou a escalação prevista, e nenhum problema de lesão ou suspensão foi confirmado até o momento. Atualizações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A França venceu quatro de suas últimas cinco partidas, tendo sofrido sua única derrota contra a Costa do Marfim, por 2 a 1, em um amistoso realizado em 4 de junho. Sua última partida foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, em 8 de junho, e a seleção também conquistou vitórias contra a Colômbia (3 a 1) e o Brasil (2 a 1) em amistosos disputados em março. Nessas cinco partidas, a França marcou nove gols e sofreu quatro.

O desempenho recente do Iraque é mais irregular. A seleção venceu duas e perdeu duas das últimas cinco partidas, com um empate. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para a Venezuela em 10 de junho, o que encerrou sua preparação para o torneio com um resultado difícil. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Espanha em 4 de junho e venceu Andorra por 1 a 0 em um amistoso em 29 de maio. No início da sequência, o Iraque venceu a Bolívia por 2 a 1 em uma partida das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre França e Iraque no conjunto de dados disponível. Os dados de confrontos diretos para esta partida não estão disponíveis no momento.

Classificação



