França x Dinamarca: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece nesta sexta-feira (3), pela primeira rodada do Grupo A da Nations League; veja como acompanhar na internet

França e Dinamarca se enfrentam nesta sexta-feira (3), no Stade de France, a partir das 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Nations League 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO França x Dinamarca DATA Sexta-feira, 3 de junho de 2022 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, no Stade de France.

Informações da partida

Atual campeã da Nations League, a França iniciará a defesa do título frente à Dinamarca, no Stade de France, antes da disputa do Mundial do Qatar.

A equipe de Didier Deschamps venceu a Espanha na final do ano passado e levantou o troféu, enquanto a Dinamarca foi eliminada na fase de grupos, terminando em segundo lugar no Grupo 2, atrás da Bélgica.

A França garantiu conquistou a sua vaga na Copa do Mundo após liderar o Grupo D, com 18 pontos.

Do outro lado, a Dinamarca encerrou sua campanha nas eliminatórias com uma derrota por 2 a 0 para a Escócia em novembro passado, mas fez o suficiente para liderar o Grupo F, conquistando 27 pontos em 10 partidas.

Últimos resultados e próximos jogos

França

JOGO CAMPEONATO DATA França 2 x 1 Costa do Marfim Amistoso 25 de março de 2022 França 5 x 0 África do Sul Amistoso 29 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Croácia x França Liga das Nações 6 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Áustria x França Liga das Nações 10 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Dinamarca

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 4 x 2 Dinamarca Amistoso 26 de março de 2022 Dinamarca 3 x 0 Sérvia Amistoso 29 de março de 2022

