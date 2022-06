França x Dinamarca: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da primeira rodada do Grupo A da Nations League acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida desta sexta-feira (3)

A bola vai rolar nesta sexta-feira (3) para França e Dinamarca, válido pela rodada de estreia da Uefa Nations League, a partir das 15h45 (do horário de Brasília), no Stade de France.

Atual campeã da Nations League, a França iniciará a defesa do título antes da disputa do Mundial do Qatar, enquanto a Dinamarca, também classificada para a Copa, busca o troféu inédito do torneio da UEFA.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Stade de France, a França não poderá contar com Paul Pogba, com problema na panturrilha. Assim, o técnico Didier Deschamps pode optar pela entrada de Aurelien Tchouameni ao lado de N'Golo Kante no meio-campo.

Griezmann, Benzema e Mbappé podem aparecer na frente, enquanto Boubacar Kamara busca estrear com a camisa dos Bleus.

Quanto à Dinamarca, a ausência de Simon Kjaer por lesão pode abrir a porta para Jannik Vestergaard jogar ao lado de Andreas Christensen no meio da defesa.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do França: Lloris; Varane, Kimpembe, L Hernandez; Pavard, Kanté, Tchouameni, T Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé.

Possível escalação do Dinamarca: Schmeichel; Wass, Christensen, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney, Eriksen; Skov, Dolberg, Poulsen.

Desfalques da partida

França:

Paul Pogba: problema na panturrilha

Dinamarca:

Simon Kjaer: machucado

Transmissão ao vivo

O jogo entre França e Dinamarca será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, nesta sexta-feira (3).