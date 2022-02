França x Brasil feminino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Torneio Internacional da França

A seleção brasileira feminina enfrenta a França neste sábado (19), a partir das 17h10 (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano, em Caen, pela segunda rodada do Torneio Internacional da França. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO França x Brasil DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Michel D’Ornano - Caen, FR HORÁRIO 17h10 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (19), em Caen, na França.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com a Holanda por 1 a 1 na estreia do Torneio da França, a seleção brasileira feminina volta a campo com uma difícil missão: vencer pela primeira vez a França. Em dez jogos disputados entre as equipes, foram cinco vitórias da equipe europeia e cinco empates.

Com emoção ou sem emoção? 😱



Empate nos acréscimos com gol de Marta 👑 na estreia da @SelecaoFeminina no Torneio Internacional da França. Valeu, Guerreiras! https://t.co/KVw2eXNQ2F — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 16, 2022

Do outro lado, a França, que goleou a Finlândia por 5 a 0 na estreia, lidera a competição com três pontos, enquanto Brasil e Holanda dividem a segunda posição com um ponto cada.

Na última rodada, as brasileiras terão pela frente a Finlândia, na próxima terça-feira (22), enquanto as francesas encaram a Holanda.

Vale destacar que a

seleção brasileira se prepara para a disputa da Copa América, de 8 a 30 de julho, na Colômbia, quando as três primeiras seleções garantirão vaga na Copa do Mundo 2023, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia.

MELHORES APOSTAS E DICAS

A França é favorita contra o Brasil nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 no triunfo das francesas, $ 4,00 no empate e $ 5,00 caso as brasileiras vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,70 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 13,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Austrália 2 x 2 Brasil Torneio de Manaus 26 de outubro de 2021 Brasil 1 x 1 Holanda Torneio da França 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Finlândia Torneio da França 22 de fevereiro de 2022 14h30 (de Brasília)

França

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA França 2 x 0 País de Gales Eliminatórias 30 de novembro de 2021 França 5 x 0 Finlândia Torneio da França 16 de novembro de 2021

Próximas partidas