França x Brasil na Copa do Mundo feminina: Horário, onde assistir e prováveis escalações

Duelo das oitavas de final está marcado para este domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre

Valendo vaga nas quartas de final da feminina, e entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO x Brasil DATA Domingo - 23 de junho LOCAL Le Havre - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, Band e Sportv. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

FRANÇA

País sede da competição, a França fez a segunda melhor campanha da fase de grupos da Copa do Mundo: somou nove pontos ao vencer seus três jogos – contra , Noruega e .

A anfitriã chega como a grande favorita para o duelo e busca o seu primeiro título na história do Mundial feminino.

Provável escalação: Bouhaddi; Perisset, Mbock, Renard, Majri; Cascarino, Henry, Bilbaut, Asseyi; Gauvin, Thiney.

BRASIL

O Brasil se classificou para as oitavas de final em terceiro lugar do Grupo C, com seis pontos. A Seleção venceu a na estreia e a Itália na terceira rodada, mas acabou na terceira posição pelos critérios de desempate.

Bárbara; Letícia, Kathellen, Mônica, Tamires; Formiga, Thaisa, Debinha; Andressa Alves, Marta (Ludmilla) e Cristiane.