França x Brasil feminino: escalação, desfalques e mais do Torneio Internacional da França 2022

A seleção brasileira feminina enfrenta a França neste sábado (19), às 17h10 (de Brasília), no Torneio da França, no Estádio Michel D’Ornano, em Caen.

Depois do confronto deste sábado, as brasileiras terão pela frente a Finlândia, na próxima terça-feira (22), às 14h30 (de Brasília), enquanto a França encara a Holanda na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de empatar com a Holanda por 1 a 1 na primeira rodada do Torneio da França, a seleção brasileira feminina volta a campo visando não só os três pontos, como também a quebra do jejum diante da França. Em 10 jogos disputados na história, foram cinco vitórias das europeias e cinco empates.

O último jogo entre as equipes ocorreu em 2020, justamente na estreia de Pia Sundhage. Na ocasião, as brasileiras foram derrotadas por 1 a 0.

"É sempre empolgante quando você tem um adversário e você nunca venceu. Há dois anos nós perdemos por 1 a 0 para a França. Então, é hora da gente tentar mudar um pouco essa história. Estamos nos preparando, eu assisti aos último jogos da França, principalmente, o mais recente contra a Finlândia. Vai ser importante a gente frear as investidas ofensivas delas, por exemplo, o um contra um. Se a gente fizer isso bem e estiver compactadas vamos ter a chance de propor o jogo ofensivo, porque essa é uma boa maneira de se fazer um bom jogo, é tendo um bom ataque. Não precisamos defender se temos um bom ataque", destacou a treinadora.

Para o confronto diante da França, a técnica

Pia Sundhage indica algumas mudanças na equipe que empatou na rodada de estreia do torneio.



"Vamos ter uma equipe nova, uma das razões é que muitas jogadoras estão lidando com o fuso horário e não estão com ritmo de jogo, então optamos por ter as jogadoras mais descansadas diante da França. O que aprendemos com o último jogo é como defender pelo corredor lateral, precisamos melhorar nesse quesito e na compactação. Já fizemos isso diante da Holanda e será ainda melhor diante da França. Juntas ajudando umas as outras, se fizermos isso poderemos mostrar como as brasileiras são boas atacando. Esse é o plano para amanhã", afirmou.

Já a França chega embalada depois de golear a Finlândia na rodada de estreia e liderar o Torneio com três pontos.

Provável escalação do Brasil: Lorena; Antonia, Tainara, Daiane, Fe Palermo; Duda, Luana, Kerolin, Ary; Geyse e Debinha.

Provável escalação da França: S. Durand; M. Torrent, G, Mbock, W. Renard, S. Karchaoui; C. Mateo, C. Bilbault, G. Geyoro; M. Malard, M. Katoto, S. Baltimore.

TRANSMISSÃO AO VIVO

França x Brasil será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, neste sábado, no Estádio Michel D’Ornano.