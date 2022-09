França x Áustria: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Na lanterna do grupo, franceses buscam a primeira vitória na Liga das Nações; veja como acompanhar ao vivo na TV

Ainda sem vencer na Liga das Nações, a França recebe a Áustria nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Stade de France, pela quinta rodada do Grupo 1. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na lanterna do grupo com apenas dois pontos (duas derrotas e dois empates), a França entra em campo pressionada pela vitória.

Com diversos desfalques na última convocação antes da Copa do Mundo, o técnico Deschamps pode optar pela entrada de Ousmane Dembele e Giroud no ataque.

Do outro lado, a Áustria, na terceira posição, com quatro pontos, busca a recuperação após duas derrotas e um empate.

Escalações:

Escalação do provável FRANÇA: Maignan; Pavard, Kounde, Varane, Mendy; Guendouzi, Tchouameni, Camavinga; Griezmann; Mbappe, Giroud.

Escalação do provável ÁUSTRIA: Lindner; Lainer, Trauner, Lienhart, Alaba; Sabitzer, Schlager, Siewald; Baumgartner; Arnautovic, Gregoritsch.

Desfalques

França

Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, N'Golo Kante, Anthony Martial, Kingsley Coman e Benzema, machucados, não foram convocados.

Áustria

Kevin Danso: suspenso.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Stade de France – Paris, FRA

• Arbitragem: ANDREAS EKBERG (árbitro), MEHMET CULUM e NIKLAS NYBERG (assistentes), FREDRIK KLITTE (quarto árbitro) e JOSÉ MARIA SÁNCHEZ (AVAR)