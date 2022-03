França x África do Sul: escalação, desfalques e mais do amistoso internacional

The 2️⃣3️⃣-man squad to face the Côte d'Ivoire 🇨🇮 and South Africa 🇿🇦 in Marseille and Lille.



With 2️⃣ new call ups!

👋 @Djoninho25 / @c_nk97 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/B62OX8lbRt