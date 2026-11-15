França vence a valente Turquia por margem mínima e fica em primeiro lugar no grupo da Liga das Nações

Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Foi uma noite difícil para a França contra a Turquia na Liga das Nações. Ainda assim, a seleção venceu por 2 a 1 em Bordeaux e avançou às quartas de final como líder do grupo A.

A França buscou insistentemente abrir o placar logo no início. Adrien Rabiot foi parado pelo goleiro turco Berke Özer, e Rayan Cherki chutou para fora por pouco. Em determinado momento, os franceses chegaram a ter 73% de posse de bola e se frustraram quando Özer também impediu Bradley Barcola de marcar.

A Turquia resistiu e ficou à espera de oportunidades no contra-ataque. Deniz Gül testou Mike Maignan, que evitou que a França saísse atrás no placar. Semifinalista da Copa do Mundo, a seleção francesa dominou e teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Özer também frustrou Michael Olise, e um gol de Kylian Mbappé foi anulado por impedimento.

O 1 a 0 da França saiu pouco depois do intervalo. O zagueiro turco Emirhan Topçu mandou a bola, sem querer, para o próprio gol. Com isso, a equipe do técnico Zinédine Zidane retomou a liderança do grupo A. A primeira posição, porém, pareceu escapar novamente pouco depois, quando Arda Güler marcou de perto para os turcos. Após recomendação do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Publicidade Publicidade

Após pouco mais de uma hora de jogo, Zidane decidiu fazer algumas substituições. Rabiot e Barcola saíram para as entradas de Eduardo Camavinga e Eli Junior Kroupi.

A decisão de Zidane se mostrou acertada: a dez minutos do fim, Kroupi fez o 2 a 0 após passe de Cherki. O gol acabou com a resistência da Turquia em Bordeaux.

Ferdi Kadioglu, ex-jogador do NEC, entrou em campo pela Turquia nos minutos finais. Abdülkerim Bardakci ainda marcou para os turcos no último minuto, mas era tarde demais para evitar a derrota.