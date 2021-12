França toma medidas para tentar conter violência nos estádios

O governo e os líderes do futebol francês aprovaram nesta quinta-feira (16), diversas medidas de segurança para aplicar nos jogos de futebol das ligas francesas, depois de vários incidentes nos estádios neste início de temporada.

Desde o início da temporada, muitos jogos do campeonato francês foram interrompidos por conta de objeto atirados para dentro dos gramados, um deles acabou sendo suspenso após uma garrafa atingir o atacante Dimitri Payet, do Olympique de Marseille.

A partir de agora, um jogo será "interrompido definitivamente" se um jogador ou árbitro de jogo for ferido por objetos lançados das arquibancadas, conforme divulgou o Governo Francês por um comunicado. O prazo para a decisão de interromper ou não uma partida também foi fixado em 30 minutos, a fim de evitar esperas intermináveis para a decisão.

Entre as outras medidas, é importante destacar que as garrafas plásticas serão proibidas nos estádios a partir do dia 1 de julho de 2022 e cada estádio terá que ser equipado com dispositivos especiais, como redes, montadas para determinados jogos por recomendação do governo.

"Uma obrigação regulamentar para com os clubes será integrada nos regulamentos dos campeonatos para que dispositivos de segurança sejam colocados em prática e, por recomendação dos governos, possam ser usados ​​durante uma partida", através de um comunicado de imprensa.

“Esses dispositivos devem estar disponíveis e utilizáveis, caso a caso, para todos os clubes da Ligue 1 e Ligue 2 a partir da próxima temporada, além da instalação de catracas de bloqueio."

Por fim, as medidas de proibição de estádio, regularmente aplicadas para punir individualmente os responsáveis, foram consideradas insuficientes.

“A médio prazo, será feita uma reflexão para a criação de uma multa de responsabilidade civil fixa, ou seja, uma sanção penal que feita por um policial ou um agente público.”

O comunicado ainda especifica o objetivo de punir a introdução, posse e uso de foguetes ou fogos de artifício de qualquer espécie em um estádio. A expectativa é que essas novas medidas consigam diminuir muitos dos incidentes, que aconteceram neste início do Campeonato Francês.