França: Rabiot vai entrar em campo contra a Bélgica com a braçadeira de capitão; a decisão sobre Maignan

Uma noite de Liga das Nações com forte componente do Milan. Às 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, acontecerá Bélgica x França, confronto válido pela segunda rodada do grupo u1o da Liga A. Entre os vários protagonistas estão também Mike Maignan e Adrien Rabiot, ambos caminhando para serem confirmados como titulares nas escolhas de Zidane.





Com a ausência de Mbappé e a possível rotação, o meio-campista do Milan pode entrar em campo com a faixa de capitão no braço. Na nova hierarquia da França, Dembélé é o vice de Mbappé, enquanto Koundè e o próprio Rabiot aparecem entre as principais alternativas.