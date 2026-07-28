França finalmente apresenta Zinedine Zidane como técnico da seleção e já o amarra por um longo período

A Federação Francesa de Futebol finalmente apresentou Zinédine Zidane como o novo técnico da seleção. Com isso, ele sucede Didier Deschamps.

Philippe Diallo apresentou Zidane na manhã desta terça-feira, durante uma entrevista coletiva convocada especialmente pela Fédération Française de Football. O novo comandante assume o cargo em 1º de agosto e assinou um contrato de quatro anos.

"Já disse isso muitas vezes: não há nada mais bonito do que a seleção francesa. Por isso, é uma alegria e, obviamente, uma enorme fonte de orgulho me tornar técnico da seleção", disse Zidane. "Recusei muitas propostas nos últimos quatro ou cinco anos. Depois do Real Madrid, eu só queria um trabalho: ser técnico da França."

Zizou terá a missão de levar a França à Eurocopa de 2028 e à Copa do Mundo de 2030, além de conquistar novos sucessos. Como jogador da seleção, ele já havia alcançado esses feitos. Em 1998, venceu a Copa do Mundo e, dois anos depois, também conquistou a Eurocopa. Em 2006, Zidane terminou como vice na Copa do Mundo e se despediu do futebol internacional com um cartão vermelho, depois de dar sua famosa cabeçada em Marco Materazzi.

O ex-treinador do Real Madrid já era apontado havia bastante tempo como o sucessor dos sonhos de Deschamps, mas sua nomeação permaneceu cercada de silêncio por um longo período. Desde novembro de 2025, Zidane já era citado insistentemente como o novo técnico da França. Deschamps já havia anunciado anteriormente que sairia após a Copa do Mundo.

Deschamps deixa o cargo após quatorze anos como técnico dos Les Bleus. Nesse período, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações em 2021. Em janeiro de 2025, o francês anunciou que deixaria o cargo após a Copa do Mundo de 2026. Em seu torneio de despedida, a França terminou de forma decepcionante na quarta colocação.